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ЕЦБ показал новые банкноты в €100 и €200
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ЕЦБ показал новые банкноты в €100 и €200 

Газета.Ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Европейский центральный банк (ЕЦБ) обнародовал новые банкноты в размере €100 и €200, которые выйдут в обращение 28 мая 2019 года. Об этом сообщается на сайте ЕЦБ.
Отмечается, что новые банкноты номиналом €100 и €200 отличаются более крупным и четким изображением номиналов, изображением финикийской царевны Европы и дополнительными защитными элементами.
В ЕЦБ подчеркнули, что новый дизайн купюр позволит решить проблему с фальшивомонетчиками.
Ранее гендиректор Гознака Аркадий Трачук сообщил, что необходимо изменить дизайн российских банкнот ввиду устаревания их концепции.
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