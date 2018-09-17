В воскресенье состоится эко-марафон «Самарская Лука»

Уникальная особенность забега — его маршрут. Участники марафона смогут посетить живописные уголки Национального парка «Самарская Лука», увидят Жигулевские горы и окрестности с. Ширяево.

Цель спортивного мероприятия заключается в популяризации идеи охраны природы, общественной поддержке особо охраняемых природных территорий и Национального парка «Самарская Лука», а так же здорового образа жизни.

Зарегистрироваться на участие в марафоне можно на сайте.

За всеми вопросами и подробностями можно обратиться к организаторам, а также по телефону: (84862) 72872, 8 (917)-127-56-55, Максим Исаев (директор марафона по спорту).

Организаторами марафона являются региональное министерство спорта , администрация Жигулевска, ФГБУ Национальный парк «Самарская Лука», Областная федерация легкой атлетики.

С связи с проведением марафона 30 сентября полностью будет ограничено движение на трассе М5 «Урал» — с. Ширяево: 6-й км (старт на 42 км) с 10.45.до 11.10; 27-й км (старт 21 км) с 12.15 до 12.45; 38-й км (старт 10 км) с 12.15 до 12.45.