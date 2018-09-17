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В воскресенье состоится эко-марафон «Самарская Лука»
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В воскресенье состоится эко-марафон «Самарская Лука» 

Волга Ньюс 3 часа назад
Уникальная особенность забега — его маршрут. Участники марафона смогут посетить живописные уголки Национального парка «Самарская Лука», увидят Жигулевские горы и окрестности с. Ширяево.
Цель спортивного мероприятия заключается в популяризации идеи охраны природы, общественной поддержке особо охраняемых природных территорий и Национального парка «Самарская Лука», а так же здорового образа жизни.
Зарегистрироваться на участие в марафоне можно на сайте.
За всеми вопросами и подробностями можно обратиться к организаторам, а также по телефону: (84862) 72872, 8 (917)-127-56-55, Максим Исаев (директор марафона по спорту).
Организаторами марафона являются региональное министерство спорта, администрация Жигулевска, ФГБУ Национальный парк «Самарская Лука», Областная федерация легкой атлетики.
С связи с проведением марафона 30 сентября полностью будет ограничено движение на трассе М5 «Урал» — с. Ширяево: 6-й км (старт на 42 км) с 10.45.до 11.10; 27-й км (старт 21 км) с 12.15 до 12.45; 38-й км (старт 10 км) с 12.15 до 12.45.
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