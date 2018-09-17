Большая пушка Эдера. Еще один крутой ролик «Локомотива» о возвращении в Лигу чемпионов

Нападающий Эдер стал героем третьей серии промороликов о возвращении «Локомотива» в Лигу чемпионов.

Как сообщается в пресс-релизе, «в рамках концепции #сновавделе (back to business) идея строится вокруг элитарности Лиги чемпионов, напоминающей своим накалом и своей закрытостью салун из дикого запада, в котором все свои и чужакам не рады. Но футболисты „Локомотива“, перевоплотившись в ковбоев, нарушают привычную обстановку».

«Достаточно всего одного выстрела, чтобы стать героем», — написано в официальном твиттере «Локомотива», анонсировавшего видеоролик под названием «Большая пушка Эдера».