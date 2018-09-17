Ален Прост: Деньги — не проблема для Renault

В 2016-м в руководстве концерна Renault решили вернуться в Формулу 1 в качестве заводской команды и пригласили четырехкратного чемпиона Алена Проста на пост советника. Француз не жалеет о своём решении присоединиться к команде и надеется помочь ей стать одной из лучших.

Ален Прост: «Когда я нахожу интересную задачу с конкретной целью, и она мне нравится, заставляет думать и положительно влияет на мою жизнь, то почему бы не взяться? Я очень доволен. Когда я вижу, что что-то нужно, я готов помочь.

Мне нравится работать в Renault. Если бы мне предложили сотрудничать с Mercedes, которая сейчас лидирует в чемпионате, то я сомневаюсь, что хотел бы этим заняться. Сейчас настолько сложно вернуться в лидеры, что я нахожу это интересной задачей.

Какова наша реальная цель? Завоевать титул на пятый год и покинуть Формулу 1, поскольку мы достигли цели? Или создать топ-команду, которая оставалась бы одной из лучших в будущем? Я думаю о долгосрочной перспективе.

Деньги — это не проблема для нас, но затраты должны быть обоснованы. Мы собираемся вкладывать их только в то, что того стоит. Даниэль Риккардо — один дорогих гонщиков, но когда это нужно для команды, мы готовы на это потратиться.

У нас два топ-пилота — возможно, это один из лучших составов в современной Формуле 1. Это гонщики Renault, они не связаны с Red Bull или Mercedes. Это показывает всем в команде и вне её, что мы хотим добиться лучшего и делать правильный выбор.

Некоторые моменты в современной Формуле 1 мне не нравятся, но нет такого, чтобы я сказал: „Это больше не Формула 1, поэтому я ухожу“. Трудности — это часть жизни. Не бывает такого, чтобы каждый день всё было идеально».