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Ален Прост: Деньги — не проблема для Renault
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Ален Прост: Деньги — не проблема для Renault 

F1News.ru 3 часа назад
Фото: F1News.ru
В 2016-м в руководстве концерна Renault решили вернуться в Формулу 1 в качестве заводской команды и пригласили четырехкратного чемпиона Алена Проста на пост советника. Француз не жалеет о своём решении присоединиться к команде и надеется помочь ей стать одной из лучших.
Ален Прост: «Когда я нахожу интересную задачу с конкретной целью, и она мне нравится, заставляет думать и положительно влияет на мою жизнь, то почему бы не взяться? Я очень доволен. Когда я вижу, что что-то нужно, я готов помочь.
Мне нравится работать в Renault. Если бы мне предложили сотрудничать с Mercedes, которая сейчас лидирует в чемпионате, то я сомневаюсь, что хотел бы этим заняться. Сейчас настолько сложно вернуться в лидеры, что я нахожу это интересной задачей.
Какова наша реальная цель? Завоевать титул на пятый год и покинуть Формулу 1, поскольку мы достигли цели? Или создать топ-команду, которая оставалась бы одной из лучших в будущем? Я думаю о долгосрочной перспективе.
Деньги — это не проблема для нас, но затраты должны быть обоснованы. Мы собираемся вкладывать их только в то, что того стоит. Даниэль Риккардо — один дорогих гонщиков, но когда это нужно для команды, мы готовы на это потратиться.
У нас два топ-пилота — возможно, это один из лучших составов в современной Формуле 1. Это гонщики Renault, они не связаны с Red Bull или Mercedes. Это показывает всем в команде и вне её, что мы хотим добиться лучшего и делать правильный выбор.
Некоторые моменты в современной Формуле 1 мне не нравятся, но нет такого, чтобы я сказал: „Это больше не Формула 1, поэтому я ухожу“. Трудности — это часть жизни. Не бывает такого, чтобы каждый день всё было идеально».
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