Собкин: считаю, что Миша Южный олицетворял душу российского тенниса

«Если одним словом, то я считаю, что Миша олицетворял душу российского тенниса. Марат — это мощь, Женя Кафельников — это потрясающий талант, а Миша — это работяга и душа. Он всегда отдавал себя до последнего, особенно в матчах Кубка Дэвиса, выходил с температурой, выходил, когда у него кисть болталась. Он выходил на матчи, его перематывали, буквально привязывали кисть к основной части руки, и он выходил и играл. Он отдавал себя целиком. Я не упомянул ещё Колю Давыденко, Митю Турсунова, других ребят. Коля — потрясающий игрок, Коля — это скорость. Мы с Мишей его часто называли электровеник. Он сметал всё на своем пути. Если вы обратили внимание, пока Коля был в розыгрыше, у него ноги никогда не разгибались. Он двигался как бешеный, это потрясающий игрок, потрясающая скорость.

Многие не знают, но в период с 2002 по 2014 годы лишь два человека постоянно были в числе 50 лучших, не выпадая. Это Федерер и Миша. Понятно, что они были на разных позициях — Миша, в основном, был в двадцатке и один раз был в десятке. И за этот же период в сотне постоянно было всего 5 человек. Так что Миша — самый стабильный игрок. Потом после 2014 года Миша немного сдал — он закончил год в сотне, потом вылетел, потом опять вошёл в сотню. А если посмотреть внимательней, то 2001-й он закончил 58-м, то есть формально не в полтиннике, но фактически 14 лет он держался на высоком уровне. Он был самым стабильным. Знаете, ведь за всю Мишину карьеру профессионального теннисиста, по-моему, он был единственным, кто не взял «защищённый» рейтинг. А это целых 20 лет", — сказал Собкин.

Для двукратного победителя Кубка Дэвиса (2002, 2006), бывшего игрока топ-10, обладателя 10 титулов в одиночном разряде, в том числе и в Санкт-Петербурге (2004), члена Зала российской теннисной славы последним в карьере станет турнир St. Petersburg Open, который пройдёт на этой неделе.