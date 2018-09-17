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Делегация РФС посетила Волгоградскую область
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Делегация РФС посетила Волгоградскую область 

SPORT24.ru 3 часа назад
В воскресенье, 16 сентября, делегация Российского футбольного союза во главе с исполняющим обязанности президента Александром Алаевым завершила рабочий визит в Волгоградскую область.
Насыщенную программу двух предыдущих дней визита дополнил товарищеский матч объединенной команды РФС и МРО «Черноземье» против ветеранов футбола Волгоградской области.
В рамках визита Александр Алаев наградил представителей волгоградской общественности за поддержку в развитии футбола в регионе. Также исполняющий обязанности президента РФС посетил финальный матч Первенства России среди юношеских сборных команд субъектов Российской Федерации и Межрегиональных объединений федераций футбола РФС (игроки не старше 2002 года рождения), в котором сборная ЮФО/СКФО в серии пенальти одержала победу над командой Приволжье.
Завершило программу рабочего визита выездное совещание МРО «Черноземье», сообщает официальный сайт РФС.
«Мы продолжаем поездки и встречи с МРО. Сегодня обсудили самые разные аспекты развития футбола в регионах ЦФО. Получилась интересная, и главное продуктивная беседа, и мы обязательно серьезно проработаем волнующие руководителей федераций вопросы», — сказал Александр Алаев.
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