Делегация РФС посетила Волгоградскую область

В воскресенье, 16 сентября, делегация Российского футбольного союза во главе с исполняющим обязанности президента Александром Алаевым завершила рабочий визит в Волгоградскую область.

Насыщенную программу двух предыдущих дней визита дополнил товарищеский матч объединенной команды РФС и МРО «Черноземье» против ветеранов футбола Волгоградской области.

В рамках визита Александр Алаев наградил представителей волгоградской общественности за поддержку в развитии футбола в регионе. Также исполняющий обязанности президента РФС посетил финальный матч Первенства России среди юношеских сборных команд субъектов Российской Федерации и Межрегиональных объединений федераций футбола РФС (игроки не старше 2002 года рождения), в котором сборная ЮФО/СКФО в серии пенальти одержала победу над командой Приволжье.

Завершило программу рабочего визита выездное совещание МРО «Черноземье», сообщает официальный сайт РФС.

«Мы продолжаем поездки и встречи с МРО. Сегодня обсудили самые разные аспекты развития футбола в регионах ЦФО. Получилась интересная, и главное продуктивная беседа, и мы обязательно серьезно проработаем волнующие руководителей федераций вопросы», — сказал Александр Алаев.