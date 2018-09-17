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В «Кроссе нации» на Большой поляне бежали 10 тысяч человек
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В «Кроссе нации» на Большой поляне бежали 10 тысяч человек 

АиФ-Оренбург 3 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
15 сентября в Оренбурге на большой поляне в Зауральной роще состоялся «Кросс нации-2018».
Во всероссийском забеге приняли участие 10 300 оренбуржцев: школьники, студенты, сотрудники организаций и предприятий, ветераны и любители спорта. Отмечают в пресс-службе горадминистрации.
В VIP-забеге первыми к финишу прибежали Елена Родченко (ОГУ) и Сергей Семенов (ОГУ), среди ветеранов (женщина от 55 лет, мужчины от 60 лет) — Наиля Бадамшина и Сергей Алексеев, среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья — Оксана Грайло и Сергей Иванов. Первое место среди девочек 2009 года рождения и младше завоевала Лайма Зайковская (лицей № 2), среди мальчиков — Егор Белик (школа № 32).
В категориях «Юноши, девушки (общеобразовательные организации)» отличились Эвелина Овсяникова (лицей № 9) и Кирилл Шошин (школа № 68); «Юноши, девушки (СПО)» — Сабина Мухамедьянова (ОПК) и Николай Быканов (УК ОГУ); «Мужчины, женщины (ВО)» — Ирина Иванова (ОГПУ) и Егор Алистратов (ОГПУ); «Мужчины, женщины (КФК)» — Гузель Шагимарданова (школа № 32) и Андрей Исайчев (СШ № 8).
Победители и призеры получили кубки, дипломы и памятные подарки.
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