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«Выбираем не самых талантливых, а тех, за кого проплатили». В сети обсуждают финал сериала «Большая игра»
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«Выбираем не самых талантливых, а тех, за кого проплатили». В сети обсуждают финал сериала «Большая игра» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
На федеральном телеканале СТС завершился футбольный сериал «Большая игра». По сюжету диванный критик, полноватый и простоватый повар воинской части Дима (кавээнщик Дмитрий Колчин) по армейски сочно ругает сборную России после очередного поражения. Монолог попадает на ТВ и в YouTube, собирает кучу просмотров и лайков, и, разумеется, народ пишет петицию с требованием сделать Диму рулевым национальный команды. В итоге он получает назначение на должность главного тренера сборной России за год до старта чемпионата мира. Национальная команда в итоге завоевывает бронзовые медали турнира под руководством Димы.
В финальном 16-м эпизоде весь состав сборной приглашают на заседание министров. И вот тут бывший повар Дима разразился эмоциальной речью, раскритиковав спортивное руководство:
По его словам, в 140-миллионной России футбольных школ меньше, чем вот в «такусенькой» Голландии, а в этих же самых отечественных школах тренеры ставят в основной состав игроков, за которых заплатили их отцы, чтобы обратить внимание внимание скаутов ведущих клубов во время выставочных матчей. Он подчеркивает, что по этой самой причине профессиональным клубам и национальным командам разных возрастов приходится тренировать и выбирать не самых талантливых, а тех, за кого приплатили.
Также Дима критикует агентов, которые убеждают талантливых российских молодых игроков не переходить в европейские топ-клубы, мотивируя это тем, что на западе зарплаты меньше, а нагрузки больше, а в России они будут постоянно играть из-за лимита на легионеров и спокойно переходить из клуба в клуб.
Про русский футбол сняли сериал. И это будет действительно смешно
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