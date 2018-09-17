Что происходит в КХЛ: инсайды, факты и непопулярные мнения

А Воробьёв стал заложником клептомании СКА.

Второй выпуск авторских итогов недели от обозревателя «Чемпионата».

Скудра отказался ехать в «Сибирь». Возможно, это к лучшему

Игрокам «Сибири» сейчас нужна встряска, а возможно даже кнут. Владимир Юрзинов дать этого команде не мог, поэтому и был уволен. На роль строгого ревизора подошёл бы Петерис Скудра, но он ехать в Новосибирск отказался, хотя звонок от Фастовского был. Вот только зная, как латвийский специалист работал в «Торпедо», думается, что это даже к лучшему. Скудра вряд ли бы смог работать с тем же Энвером Лисиным и заставил бы разогнать всех «пассажиров». Андриевский гибче. С его приходом в составе «Сибири» тоже будут перемены, но команда больше приобретёт, чем потеряет. Сейчас на рынке есть сразу несколько игроков, знакомых ему по «Адмиралу». Саюстов, Казаков и Бартулис готовы пойти к бывшему тренеру.

Самая странная селекция Фастовского. Ему мешают совмещения?

Мы привыкли считать Кирилла Фастовского одним самых грамотных менеджеров в лиге. Но в последнее время пошли сбои. Зачем было подписывать контракт с Сигарёвым, если через несколько месяцев с ним расстались? И ведь все в клубе знали, что Андрей непростой человек и с Юрзиновым у них нет контакта. Та же история с Александром Макаровым: весной с ним подписали новое соглашение, а осенью выгнали после первой же ошибки. Пока не работает ставка на Лисина как на лидера и на Красикова как основного вратаря. Легионеры — это вообще отдельный разговор. Говорят, что на тех же финнах и Макарове настоял Юрзинов, так что ответственность за промахи коллективная. Но всё больше складывается впечатление, что Фастовского, занятого в ФХР и совете директоров КХЛ, не хватает на основное место работы. А ведь ещё ему губернатор поручил развивать хоккей в Новосибирской области.

Из-за бюрократии у «Динамо» сорвались Макаров и Осала

Говорят, что в списке Олега Знарка есть только три клуба, куда он готов пойти. Среди них есть и московское «Динамо». Вот только всерьёз рассчитывать, что Олег Валерьевич вернётся в клуб, с которым он выигрывал Кубок Гагарина, я бы не стал. В «Динамо» чудовищная бюрократия. Если бы всё решал один Валерий Шанцев, бело-голубые давно бы сменили главного тренера. Но для того, чтобы совершить даже не самый крупный трансфер, не говоря уж о более глобальных решениях, нужны подписи десятка человек. Так, из-за столь неповоротливой системы принятия решений сорвались переходы в «Динамо» Игоря Макарова и Оскара Осалы. Кто-то из генералов и советников заблокировал трансфер только из-за того, что… не знал игрока. Олег Валерьевич, задумайтесь.

Рига нашла крутого защитника. Майоне — новый Робинсон

Когда-то рижское «Динамо» было эдаким окном в КХЛ для не самых раскрученных иностранцев. Это там начинал свою карьеру в лиге один из лучших легионеров в её истории Мэтт Эллисон. Там же раскрылся Пол Щехура, но чаще в столицу Латвии заглядывали крутые блюлайнеры. Это и Чарльз Дженовей, и, в первую очередь, Мэт Робинсон. Встать с ними в один ряд, а то и переплюнуть предшественников может Мэттью Майоне. Канадский итальянец, ставший самым результативным защитником финской лиги, с ходу начал зажигать в КХЛ. Он выделяется на льду не только шевелюрой, развивающейся из-под шлема, но и манерой игры. Небольшой, но крепко сбитый защитник классно контролирует шайбу и смело идёт в обводку. Зачастую — успешно. А когда игрок на синей линии убирает соперника, то это почти всегда опасный момент. После нескольких лет забвения «Динамо» может вернуться в плей-офф, а Майоне рижанам в этом поможет. Три очка в игре с «Куньлунем» — это цветочки.

Новое правило сделало из вратарей бомбардиров

На прошлой неделе Василий Кошечкин отдал голевой пас на Сергея Мозякина и с восемью очками стал лучшим вратарём-бомбардиром в истории КХЛ. Чуть позже Владислав Подъяпольский поучаствовал сразу в двух голах «Ак Барса». Совпадение? Не думаю. Всё указывает на то, что это следствие недавно принятых поправок в правилах. Теперь за то, что вратарь накрывает шайбу за пределами вратарской, можно схлопотать две минуты. Более того, с недавних пор даже во вратарской нельзя без причины останавливать игру, должно быть давление со стороны. Голкиперам ничего не остаётся, как рисковать и активнее играть клюшкой. Иногда это приводит к тому, что с них начинаются голевые атаки. Но и вчерашний ляп Дэнни Тейлора имеет те же самые корни. Вратарь «Сибири» сыграл на выходе, немного отпустил шайбу, но накрывать её не имел права. Тейлор пошёл обыгрывать игрока «Торпедо» и дал маху.

Лукоянов не прав. У «Салавата» играют не только «импортные»

Читаешь Артёма Лукоянова и поражаешься. А против той ли команды он играл на прошлой неделе в «зелёном дерби»? Проводил ли Зинэтула Билялетдинов разбор перед матчем с «Салаватом»? Сказать, что в Уфе играют только «импортные», можно было год или два назад, но не сейчас. Глупо не замечать, что Антон Бурдасов, обретя уверенность, стал элитным снайпером. Что некогда мягкотелый технарь Владимир Ткачёв вдруг начал активнее других форвардов «Салавата» вести силовую борьбу, при этом не забывая клепать шедевры. Кстати, не стал бы недооценивать Вячеслава Солодухина — это очень крутая опция для четвёртого звена. Состав уфимцев сбалансирован как никогда. Более того, к иностранцам есть немало претензий. Свои очки они набирают в большинстве, но в равных составах особого преимущества команде Николая Цулыгина не дают. Теему Хартикайнен и вовсе не может открыть счёт голам в новом сезоне. В общем, либо Лукоянов всех нас троллит, либо мы ничего не понимаем в хоккее.

Кравцову нужен был Глинкин. Титов это понял

Порой удивляешься как тренеры сами, добровольно ломают то, что работает. Андрей Мартемьянов на старте сезона убирал Дена Секстона от Найджела Доуса и Стефана Да Косты, хотя в межсезонье эта троица разрывала всех и вся. Игорь Никитин устраивал странную ротацию в тройке Григоренко — Вей — Капризов, притом что она была единственным креативным звеном ЦСКА. Вот и Герман Титов, всё лето наигрывавший сочетание Глинкин — Стоа — Кравцов, зачем-то разбил его с началом чемпионата. Понятно, что за этими решениями стоит попытка выравнять звенья, избежать перекоса, но на выходе получается, что лучшее — враг хорошего. Атака «Трактора» скрипела, а Кравцов не мог набрать очки первые четыре игры. Но стоило Титову вернуть Глинкина в эту тройку, как команда выдала матч-концерт с «Магниткой», а молодая челябинская звёздочка набрала два очка. С Глинкиным Кравцов явно на одной волне, и глупо этим не пользоваться.

ЦСКА уже не в плей-офф. Никитин делает из лидера середняка

После шести первых игр сезона финалист Кубка Гагарина трижды проиграл и находится за пределами восьмёрки. В плей-офф «армейцы», конечно, попадут, но вряд ли выиграют регулярный чемпионат. ЦСКА больше не команда-доминатор. Отказавшись от концепции шести пятёрок и осознанно заменив креативщиков на работяг, москвичи стали куда ближе к простым смертным. Их, кажется, перестали бояться. Показательно, что, по данным Instat, всего три игрока ЦСКА делают за игру в среднем больше двух попыток обвести соперника. Это Шалунов, Вей и Капризов. Двое последних при этом выходят вместе. По три попытки обводки в первых матчах сезона делал Окулов, но угодил в запас, а когда вернулся в игре с «Северсталью», пошёл в обыгрыш всего однажды. Потому что любой шаг влево или право в ЦСКА карается расстрелом. А это почерк типичного середняка. Представить в команде Никитина Умарка (в среднем 5 обводок за матч), уфимского Ткачёва (3,14) или Барабанова (5,67) попросту невозможно.

Ротация только вредит. Воробьёв — заложник клептомании СКА Казалось бы, ЦСКА только-только одумался, отказавшись от безумной ротации, как этот вирус поразил СКА. Уберём за скобки, что в системе питерского клуба более сотни хоккеистов, а игроки сборной сидят на двусторонних контрактах. Возьмём только этот сезон. За шесть матчей Илья Воробьёв задействовал 29 полевых игроков, и это при том, что в глухом запасе сидит Егор Рыков, связка Алтыбармакян — Полодян пылит в Вышке, а выкупленные у «Югры» Морозов и Марченко в МХЛ. Для сравнения у ЦСКА — 25 игроков, у «Авангарда» — 24, у «Ак Барса» и «Магнитки» — по 23. «Автомобилист» задействовал 27 хоккеистов, а «Локомотив» 28, но у ярославцев половина ростера — вчерашние эмхаэловцы. Такой раздутый состав СКА пока особо не помогает, в коллективе уже стали появляться недовольные, и даже сам Воробьёв, кажется, не особо счастлив. Насколько нам известно, некоторых игроков суперклуб из Петербурга приобретал без ведома нового главного тренера. Илье Петровичу, который стал заложником клептомании СКА, приходится устраивать ротацию без видимых на то причин, лишь бы дать время всем кандидатам в сборную.

«Адмирал» спасли на выборах губернатора

Настоящий скандал разгорелся в Приморье. На протяжении всего подсчёта голосов коммунист Андрей Ищенко лидировал на выборах губернатора с разрывом до 10%, но после подсчёта 98% бюллетеней расклад неожиданно изменился, и он проиграл. Казалось бы, при чём тут «Адмирал»? Дело в том, что с этого сезона местный хоккейный клуб целиком и полностью зависит от края. Других спонсоров после заведения дела на братьев Магомедовых у «моряков» нет. Врио губернатора Андрей Тарасенко ответственен за то, что в команде нет легионеров, а летает она регулярными рейсами, но без его поддержки клуб и вовсе мог бы исчезнуть. Приди к власти коммунист, от профессионального спорта в Приморье, скорее всего, отказались бы. Таким образом, «Адмирал» спасли. Пусть и весьма сомнительными способами.