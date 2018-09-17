В Калининграде устраивают конкурс ЮИД

В Калининграде состоится городской конкурс юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) «Безопасное колесо».

К участию, 21-22 сентября, приглашаются команды учреждений образования и молодёжной сферы Калининграда. Состав команды — пять человек: два мальчика и две девочки, 2007, 2008 или 2009 годов рождения, и один сопровождающий — представитель учреждения, который в соответствии с приказом руководителя учреждения отвечает за жизнь и здоровье участников конкурса, прокомментировали в Калининграде сегодня,17 сентября 2018 года, собкору Мой Калининград в пресс-службе городской администрации.

Программа конкурса включает в себя состязания в пяти номинациях:

«Знатоки правил дорожного движения»;

«Знание основ оказания первой помощи»;

«Фигурное вождение велосипеда»;

Творческий конкурс команд «Вместе — за безопасность дорожного движения»;

Конкурс плакатов.

Победителями и призёрами конкурса в командном первенстве становятся три команды, набравшие наибольшую сумму баллов во всех состязаниях, а в личном зачете победителями и призерами — три мальчика и три девочки, также набравшие наибольшую сумму баллов.

21 сентября, 9 часов, — набережная Верхнего озера (регистрация участников, открытие конкурса, фигурное вождение велосипеда);

22 сентября, 10 часов, — МАУ «Молодежный центр» -теоретические экзамены «Знатоки правил дорожного движения» и «Знание основ оказания первой помощи», творческий конкурс команд «Вместе — за безопасность дорожного движения», конкурс плакатов.