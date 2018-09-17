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«Локомотив» опубликовал новое видео в стиле вестерна перед стартом в ЛЧ: его главным героем стал Эдер
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«Локомотив» опубликовал новое видео в стиле вестерна перед стартом в ЛЧ: его главным героем стал Эдер 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Московский «Локомотив» опубликовал новое видео в стиле вестерна перед своим стартом в Лиге Чемпионов. Его главным героем стал форвард Эдер.
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