«Локомотив» опубликовал новое видео в стиле вестерна перед стартом в ЛЧ: его главным героем стал Эдер

Московский «Локомотив» опубликовал новое видео в стиле вестерна перед своим стартом в Лиге Чемпионов. Его главным героем стал форвард Эдер.