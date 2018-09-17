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Зачем вьетнамцы играют в грязевой футбол
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Зачем вьетнамцы играют в грязевой футбол 

Вьетнам сегодня 2 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
Грязевой футбол в провинции Бакзянг вошел в десятку самых необычных традиций по версии «National Geographic»
Грязевой футбол в деревне Ван проходит с 12 по 14 день четвертого лунного месяца каждые четыре года. Так местные жители отдают дань памяти четырем братьям, победившим армию демонов в IV веке.
Беготня по грязи за деревянным мячом — это еще не весь фестиваль. Он также включает в себя старинные ритуалы и молитвы на урожайную погоду.
Помимо этой, в список журнала вошло еще десять необычных традиций. В их числе: фестиваль «Castel» в Испании, фестиваль «Bun Bang Fai» в Лаосе, ритуал «Gochak» в Индии и традиционное китайское боевое искусство тайцзи.
Что же касается грязевого футбола, то во Вьетнаме есть традиции и поинтереснее. Как насчет салок с деревянными фаллосами?
Источник: VnExpress
Перевод: Никита Гребенников
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