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Три омички начали бороться за корону конкурса красоты и 2 млн рублей
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Три омички начали бороться за корону конкурса красоты и 2 млн рублей 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
17 сентября началось интернет-голосование за выход в финал Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис-2018». В этом году три омички прошли отбор и прошли в полуфинал. Теперь они оказались допущены до голосования на сайте конкурса.
Представлять Омск на конкурсе красоты будут: личный помощник руководителя ЧОП «Иртыш» Долгополова Мария, делопроизводитель компании «ИТСК» Трофимова Яна и ассистент гендиректора компании «ОмскОблСтрой» Лазаренко Анастасия. Интернет-голосование продлится с 17 сентября до 7 октября. По его итогам из сотни девушек выберут 30 участниц финального шоу.
Красавицы поборются за корону победительницы и 2 млн рублей. Оценивать стиль, красоту, грацию и интеллект будет жюри Его председателем станет бизнес-тренер, писатель и публицист Ирина Хакамада.
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