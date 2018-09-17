Курский «Авангард-М» уступил лидеру зоны «Черноземье»

В воскресенье, 16 сентября, курский «Авангард-М» в матче 20-го тура Первенства России про футболу среди команд Третьего дивизиона (зона «Черноземье») принимал на стадионе «Олимп» в парке КЗТЗ лидера турнира — «Металлург-ОЭМК» из Старого Оскола соседней Белгородской области и уступил ему со счётом 0:2.

На протяжении всей встречи шёл дождь, который закончился аккурат с финальным свистком главного судьи из Воронежа Сергея Косматых. Но не погода стала причиной неудачи молодых курян (кстати, поле на «Олимпе» — искусственное), а заметная разница в классе и организации игры с соперниками, которые намерены в будущем году заявиться в ПФЛ.

Начало встречи было за хозяевами поля. На 11-й минуте Игорь Иваченков, завершая атаку «Авангарда-М», зряче пробил метров с 20 под перекладину, но вратарь Дмитрий Жуков рукой перевёл мяч через неё на угловой. А на 13-й Роман Минаев метров с 15 «выстрелил» рядом со штангой. И тут же на 14-й минуте последовала первая атакующая комбинация «металлургов», которую точным ударом с 2 метров завершил Сергей Баркалов, — 0:1. В оставшиеся полчаса первого тайма команды лишь обменялись неточными ударами (у гостей — в исполнении Дмитрия Тельных на 19-й минуте, у курян — в исполнении Михаила Бабаева на 34-й), а в начале второй половины старооскольцы активизировались в атаке. Дважды выше цели пробивал вышедший на замену после перерыва Сергей Васильев, но на 59-й минуте Владислав Фасхутдинов, развернувшись на 180 градусов, точно пробил примерно с 12 метров в левый от себя нижний угол — 0:2. Наиболее реальную возможность сквитать хотя бы один пропущенный гол футболисты «Авангарда-М» упустили на 66-й минуте, когда после розыгрыша штрафного Константин Ковалёв метров с 23 пробил в штангу. После этого по воротам курян пробивали Сергей Иванов (на 68-й минуте), Александр Арщинов (на 85-й) и Владислав Фасхутдинов (на 87-й), однако всем этим ударам не хватило точности. Впрочем, старооскольцы довели матч до победы и с 41 очком после 18 встреч продолжают занимать первое место.

А «Авангард-М», набрав в 19 играх 28 очков, находится на шестой ступеньке турнирной таблицы. 22 сентября в Россоши Воронежской области наши земляки в матче 21-го тура сыграют с местным «Спартаком», который имеет в своём активе 21 очко после 17 встреч и занимает девятое место.

Олег Столбецов

Фото: Сообщество ФК «Авангард» (Курск)