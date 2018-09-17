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ERC. Россиянин Алексей Лукьянюк досрочно стал чемпионом Европы по ралли
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ERC. Россиянин Алексей Лукьянюк досрочно стал чемпионом Европы по ралли 

За рулем Кубань + ещё 2 3 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Российский гонщик Алексей Лукьянюк и его штурман Алексей Арнаутов досрочно стали чемпионами Европы по ралли 2018 года. Это стало известно после того, как их ближайший соперник — португалец Бруно Мегальяэш, вместе со своим штурманом Хьюго Мегальяэшем отказались от дальнейшей борьбы.
Португальские раллисты, в преддверии «Ралли Польша» заявили, что продолжить участие в чемпионате им не позволяет нехватка средств. Бруно Мегальяэш при этом отметил, что победа Лукьянюка и Арнаутова является абсолютно заслуженной.
За два этапа до конца чемпионата Алексей Лукьянюк, выигравший три гонки из шести, опережает Мегальяэша на 35 очков. Следом за португальцем идёт венгерский гонщик Норберт Херциг, который проигрывает россиянину 88 очков, а значит у него нет никаких шансов догнать российский экипаж.
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