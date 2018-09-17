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Более 15 тысяч зрителей ожидается на матче между «Уралом» и «Ростовом» в Екатеринбурге
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Более 15 тысяч зрителей ожидается на матче между «Уралом» и «Ростовом» в Екатеринбурге 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Более 15 тыс. зрителей ожидается на матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольными клубами «Урал» и «Ростов», который состоится в понедельник на стадионе «Екатеринбург-Арена». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе екатеринбургского футбольного клуба.
"Ожидаем, что предстоящий матч посетят более 15 тысяч болельщиков", — сказал пресс-атташе "Урала" Никита Медведевских.
Ранее президент клуба Григорий Иванов рассказал ТАСС, что по сравнению с предыдущим сезоном наблюдается рост посещаемости домашних игр «Урала». В прошлом сезоне средняя посещаемость домашних матчей «Урала» составляла 8 тысяч зрителей. В этом сезоне на матчи команды приходят от 16 до 20 тысяч зрителей.
Домашние матчи «Урала» проходят на реконструированном к чемпионату мира по футболу стадионе «Екатеринбург-Арена». Спортивный объект с временными трибунами вмещает 35 тыс. зрителей. После демонтажа временных трибун, который запланирован на 2019 год, футбольная арена сможет вместить 23 тыс. человек.
"Урал" занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с четырьмя очками. «Ростов» находится на третьем месте с 13 очками.
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