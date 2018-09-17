«Ростов» и «Урал» не выявили победителя 

В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» в гостях сыграл вничью с одним из аутсайдеров турнирной таблицы, екатеринбургским «Уралом» — 1:1.
Голом в начале второго тайма у хозяев отличился Ароян Вароздан, а затем Алексей Ионов сравнял счет.
Теперь «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, по разнице забитых и пропущенных голов превосходя московский "Спартак" — у обеих команд в активе 14 очков.
Ранее «Спартак» проиграл «Ахмату» и таким образом потерпел первое поражение в сезоне.
Россия. Премьер-лига. 7-й тур "Урал" (Екатеринбург) — «Ростов» (Ростов) — 1:1 Голы: 1:0 — Вараздат, 47; 1:1 — Ионов, 49