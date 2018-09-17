Ещё
«Ростов» и «Урал» не выявили победителя
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ростов» и «Урал» не выявили победителя 

Газета.Ru + ещё 8 51 минуту назад
В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» в гостях сыграл вничью с одним из аутсайдеров турнирной таблицы, екатеринбургским «Уралом» — 1:1.
Голом в начале второго тайма у хозяев отличился Ароян Вароздан, а затем Алексей Ионов сравнял счет.
Теперь «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, по разнице забитых и пропущенных голов превосходя московский "Спартак" — у обеих команд в активе 14 очков.
Ранее «Спартак» проиграл «Ахмату» и таким образом потерпел первое поражение в сезоне.
Россия. Премьер-лига. 7-й тур "Урал" (Екатеринбург)  — «Ростов» (Ростов) — 1:1 Голы: 1:0 — Вараздат, 47; 1:1 — Ионов, 49
Газета.Ru: последние новости
Тимакова рассказала о "кастинге" на должность пресс-секретаря Медведева ФХР поздравила Овечкина с 33-летием Критиков Нурмагомедова после скандала с Тимати сравнили с "бешеными собаками"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серена Уильямс продолжила истерику49
Загитова ответила Медведевой74
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа23
Шарапова закончила раньше времени1
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке27
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение