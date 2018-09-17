«Ростов» и «Урал» не выявили победителя

В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» в гостях сыграл вничью с одним из аутсайдеров турнирной таблицы, екатеринбургским «Уралом» — 1:1.

Голом в начале второго тайма у хозяев отличился Ароян Вароздан, а затем Алексей Ионов сравнял счет.

Теперь «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, по разнице забитых и пропущенных голов превосходя московский "Спартак" — у обеих команд в активе 14 очков.

Ранее «Спартак» проиграл «Ахмату» и таким образом потерпел первое поражение в сезоне.