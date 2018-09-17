Юбилейный сезон оренбургской филармония открыл балет Игоря Моисеева

В областной филармонии открылся 75-й концертный сезон. Судя по афише, предстоящий год насыщен музыкальными культурными событиями и запомнится оренбуржцам надолго.

Сезон открылся концертом академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Народная артистка России и директор коллектива Елена Щербакова отметила, что в этом году 75-летие отмечает и созданная при нем школа-студия. В день открытия ансамбль привез в Оренбург программу «Танца народов мира». Она состоит из нескольких композиций, которые ставил сам Игорь Моисеев в разные периоды своего творчества. В числе этих работ — танец «Рок-н-ролл», представленный оренбуржцам.

«Игорь Александрович первый привез в нашу страну культуру рок-н-ролла. Наш ансамбль открывал все без исключения культурные связи страны на всех континентах земного шара. И во время гастролей в США в 1958 году он увидел этот танец. В 1961 году он показал его в Советском Союзе, только название у него было «Назад к обезьяне», — пояснила гостья.

Директор оренбургской филармонии Ирина Кирсанова отметила, что приезд именитого ансамбля оказался возможным благодаря федеральной программе «Всероссийские филармонические сезоны».

«Сегодня основная задача всех филармоний России — вести единую концертную политику. Наш зритель должен иметь возможность прийти на концерт исполнителей с мировой известностью у себя в городе», — считает она.

Оркестр Спивакова в Оренбурге

Следующим знаковым музыкальным событием в Оренбурге станет приезд Национального симфонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Концерты мэтра пройдут с 23 по 25 сентября в Оренбурге, Новотроицке и Орске. В этом году свое 60-летие отмечает и Оренбургский государственный академический русский народный хор. Концерт прославленного коллектива с программой «На земле Оренбургского края» состоится в СКК «Оренбуржье».

Джаз-фестиваль «Евразия» в Оренбурге 2018

Также 12 октября откроется XXII Международный джаз-фестиваль «Евразия», посвященный 90-летию Ю. Саульского. Гостем музыкального события станет Игорь Бутман.

Еще через 11 дней, 23 ноября, в Оренбуржье начнется VI фестиваль Мстислава Ростроповича. Во время него в оренбургском институте искусств мастер-класс даст народная артистка СССР Маквала Касрашвили.