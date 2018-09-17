У Шипулина новый тренер. Он олимпийский чемпион и уже издевается над Антоном: видео

Несколько дней назад лучший биатлонист России отказался ехать вместе с командой в Кировск, выбрав для тренировок Грецию. К нему присоединился олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. По словам Шипулина, Легков — именно тот спарринг-партнер, который ему нужен.

Однако все оказалось не так просто! Легков измотал Шипулина до такой степени, что Антон уже не чувствует ног.

— Тяжело, потому что к нам приехал дядя Саша дорогой. Зал не слишком хорош, поэтому мы придумываем разные утяжелители. Сашка, у тебя что-то повисло между ног! Давно дома не был?

— Давай-давай, сейчас твоя очередь, — обращается Легков к Шипулину.

После брусьев спортсмены переходят к следующему упражнению.

— Назад оттягиваешься немного. Вот так, отлично, — следит за тренировочным процессом Легков, — получается же! Давай-давай. Сколько раз?

— 10.

— Красавчик!

— Глаза чуть не выпали.

Далее друзья идут подтягиваться.

— Вот, посмотрите, делает же нормально упражнения. Всем говорит, что не тренируется, а сам тягает веса какие. Все плачет, плачет, что не может. А он вот как может! Всех порвет, даже я не нужен. Зря приехал, он перебегал меня уже.

— Похвала от Александра Легкова — это лучшее, что может быть. Правда, я-то занимаюсь с большими весами, а у Сашечки даже 8 кг не набирается.

Для спортсмена «доброе утро» — это если вышел на пробежку.

— 8 часов утра. Сашка меня разбудил, в 6:50 вышли на трехчасовую тренировку. Не быстро бежим — Сашке уже тяжело, все-таки уже не профессиональный спортсмен.

— Да-да, примерно так, разница в пульсе — 30. Антон почти готов, как и говорил. Юниорчик рядом — бежит, терпит.

— Юниорчик устал уже.

— Обращаюсь ко всем: просыпайтесь утром и делайте кросс! Не так важно где, это обязательно нужно делать. После того, как ты просыпаешься и делаешь кросс или какие-то другие спортивные упражнения, день продолжается очень здорово. Если ты дал себе слабину, то весь день будешь вялым ходить.

— Я признаюсь, что если бы Сашке не пообещал, что мы в 6:50 выходим, Я бы, наверное, сачканул и вышел бы на тренировку вечером или после обеда. Потому что на отдыхе хочется отдыхать. Кстати, вчера мы здесь катались на велосипедах, здесь было очень много охотников.

— Да, и Антон специально вперед уезжал, чтобы мне, если что, в спину стреляли, а не ему. Сразу обгонял. Сначала сзади волочился, а при виде охотника сразу вперед уезжал. Биатлонисты все такие. В общем, Антон жив-здоров, не переживайте. Готовится потихонечку. Ничего с ним не случилось, форма у него нормальная. Нужно подтянуть функционалочку немножко, но он пока мне добро не дает.

— Рано еще, Саша, рано. Пока просто побегаем, покатаемся на роллерах, на велике. На самом деле, я больше за Сашу переживаю, а то у него пульс совсем маленький, какие-то проблемы у него точно с сердцем. А у меня все хорошо.

— Вот, подъемчик опять.

— Выключай уже, я хочу пройтись!

Если верить Легкову, то у Шипулина все хорошо. Но болельщики все еще ждут окончательного решения по поводу продолжения карьеры.