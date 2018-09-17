От «Реала» до «Реала»

В пятницу, 14 сентября, в офис профессионального футбольного клуба ЦСКА пришел ответ из УЕФА, в котором говорилось о том, что армейскому клубу разрешено проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов — 2018/2019 на олимпийском стадионе «Лужники», главной арене недавнего чемпионата мира.

С одной стороны, процедура комиссии по инспектированию УЕФА в подобных случаях — обычное явление, когда команда просит проводить матчи на другом стадионе, с другой — что могло измениться на арене, где два месяца назад проходил решающий матч чемпионата мира?

Можно ли стадион «Лужники» назвать новым для ЦСКА, если до появления в свет «ВЭБ-Арены» армейский клуб регулярно проводил домашние матчи (причем не только еврокубковые) именно там. Свой последний еврокубковый матч футбольный ЦСКА провел в «Лужниках» в феврале 2012 года в присутствии 70 тысяч зрителей против мадридского «Реала», в составе которого на поле тогда вышли Касильяс, Пепе, Рамос, Алонсо, Роналду, Бензема, Игуаин, Кака, Озил. Спустя шесть с половиной лет ЦСКА вновь сыграет домашний еврокубковый матч в «Лужниках». И кстати, тоже против того же мадридского «Реала».

Стадион в Лужниках является самой крупной футбольной ареной страны. Его вместимость — 81 тысяча зрителей, что менее чем в три раза превышает вместимость нового стадиона армейцев. Остается гадать, насколько массовым будет интерес к домашним играм ЦСКА в Лиге чемпионов и будут ли «Лужники» заполняться так же, как и на играх чемпионата мира.

А стартует ЦСКА в Евросезоне 2018/2019, как и два других столичных клуба, «Локомотив» и «Спартак», матчем на выезде. Армейцы сыграют в Чехии против «Виктории Пльзень» (18 октября), «Локомотив» в Турции — против «Галатасарая» (19 октября), а «Спартак» в Австрии — против «Рапида» (20 октября).

Аналитики букмекерских контор считают, что «Локомотив» пройдет в Лиге чемпионов дальше, чем ЦСКА, по той причине, что группа у железнодорожников намного легче, а армейцам вряд ли удастся финишировать в группе выше, чем «Реал» или «Рома». Впрочем, на мой взгляд, «Локомотиву», пусть и с более легкими соперниками, чем у ЦСКА, будет непросто. Особенно по той игре, что показывает российский чемпион в Премьер-лиге. Что же касается «Спартака», он играет в турнире статусом ниже и команде Массимо Карреры прочат выход из группы, где соперниками красно-белых будут испанский «Вильярреал», австрийский «Рапид» и шотландский «Рейнджерс».

Напоследок напомню расписание домашних матчей групповых турниров Евросезона 2018/2019 для столичных команд: «Локомотив» — «Шальке 04» (3 октября), «Порто» (24 октября), «Галатасарай» (28 ноября); ЦСКА — «Реал» (2 октября), «Рома» (7 ноября), «Виктория Пльзень» (27 ноября); «Спартак» — «Вильярреал» (4 октября), «Рейнджерс» (8 ноября), «Рапид» (29 ноября).