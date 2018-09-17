Гвардиолу злят ошибки игроков в простых ситуациях

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы его футболисты прибавили.

"Когда мои игроки допускают ошибки в простых ситуациях, я не могу сдерживаться. Когда футболист в простом эпизоде делает лишний пас, лишний финт, ошибаются с пасом, я бываю зол и расстроен. Игроки знают это, мы много раз это обсуждали.

Если они не забивают гол или не делают ассист, мне всё равно. Если они теряют мяч при дриблинге, мне всё равно. Но если ты контролируешь мяч и ошибаешься в элементарной ситуации… В матче с «Фулхэмом» таких ситуаций было много. Вот почему я буду призывать игроков прибавить", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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