Болельщик-крикун «задавил» всех на Кубке Дэвиса

На прошедших матчах российской сборной против команды Белоруссии по теннису в рамках турнира «Кубок Дэвиса» (3:2) один из болельщиков вёл себя весьма странно. Если даже не сказать, вызывающе. Сразу видно, из какой страны этот «фрукт». News.ru разбирался в сложившейся ситуации.

Что произошло?

В Москве проходил мужской турнир по теннису — «Кубок Дэвиса». На Малую спортивную арену «Лужники» пришли все желающие поддержать национальную команду и поболеть за «сильный пол». В первый соревновательный день игрались два одиночных матча. В первом встречались Карен Хачанов и Егор Герасимов. Тогда ещё наш «феномен» не так сильно выделялся из толпы своими истошными криками. Вполне возможно, что его «поддержка» помогла обыграть белоруса в двух сетах.

Зато во второй встрече, где играли Даниил Медведев и Илья Ивашко, он оторвался по полной. «Мистер возмутитель спокойствия» кричал во время геймов, размахивал флагом, а на замечания главного судьи лишь отнекивался. Мол, я так болею за своих. При этом, другие фанаты такой запал не поддержали, лишь косились на мужичка. Они явно такого не ожидали!

Слава богу, что во второй соревновательный день такого не было. Точнее, трибуны поддерживали игроков по-другому. Коллективно, без нарушения теннисных «устоев». Громко, дружно, по делу. Хотя в некоторые моменты и наши трибуны давали сбой. В редкие минуты тишины слышалось «в аут» или «в сетку». Да уж, российское общество не привыкло к теннису и его культурному коду.

К слову, белорусская федерация привезла на матчи своих фанатов организованно. Да, у них были флаги, дудки, «хлопушки» (чаще всего раздаются на матче). Но! Большая разница между ними и этим «чудаком». Они поддерживали, хлопали, кричали, но только в перерывах между розыгрышами. И не было «грязи» в высказываниях.

Реакция игрока

Российский теннисист Даниил Медведев, который попал под «опалу» со стороны нерадивого болельщика, на послематчевой пресс-конференции отметил, что «он (болельщик — ред.) не помог» никому.

«Честно скажу, мне кажется, что российский болельщик ни одному из нас не доставлял никаких позитивных вибраций. Обычно, когда играешь дома, ты на взводе. Тебе это даёт какой-то импульс, который, как я считаю, мог мне помочь. Как это часто было на Кубке Кремля. На Кубке Кремля он за меня не приходил болеть…», — прокомментировал Медведев поведение болельщика.

Да уж, если ты приходишь на теннис не смотреть за игрой, а проверить свои голосовые данные, то смысл такого похода? Показать себя?

«Я не хочу сказать, что он делает что-то плохое. Но из-за него остальные люди, которые приходят поболеть и хотят кричать «Россия», не могут этого сделать. Он их, наших, подавляет. И они боятся. Они думают, что они не особо поддерживают. И получается, что кричит только он», — добавил теннисист.

В то же время, Даниил Медведев дал положительную оценку болельщиков соперников.

«Белорусы болели лучше командно. И это не упрёк в сторону наших болельщиков. А в сторону одного болельщика, который «давит» всех. И за счёт этого, я считаю, другие не могут нас полноценно поддержать. Совершенно точно, что за белорусов болели лучше и более сплочённо. И я уверен, что это помогло их ребятам сыграть выше своих возможностей», — отметил Медведев.

Где же ты, культура боления?

Такое поведение болельщика говорит только об одном — в России нет «культуры боления». И нет, это не какое-то сложное понятие или специализированный термин. Это, скорее, некий свод правил поведения на том или ином спортивном событии. Нельзя одинаково себя вести на том же футболе и на теннисе. Если в первом случае нужно, подчеркну, нужно кричать, поддерживать спортсменов возгласами, всякими трещотками, хлопушками и другими приспособлениями для создания шумового эффекта, то во время теннисных матчей такое поведение недопустимо. Там играются геймы в полной тишине.

И раз зритель купил билет (или не купил, а получил, не важно, как он его добыл), пришёл и сел смотреть то или иное спортивное действо — то он обязан соблюдать те правила и те нормы, которые уместны и приняты. А не вести себя как на базаре, где торгуют различными товарами, работая глашатаем или «крикуном». Это портит не только всё впечатление и мешает самим спортсменам, но и вызывает вопросы к культурному уровню страны в целом, создавая негативный имидж России.