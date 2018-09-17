В МПК не ответили, почему ПКР не был восстановлен в правах

Директор Международного паралимпийского комитета по связям с общественностью Крейг Спенс не ответил на вопрос, почему Паралимпийский комитет России не был восстановлен в правах.

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12 сентября МПК продлил отстранение ПКР из-за невыполнения трех критериев «дорожной карты».

— Я думаю, что ПКР лучше сможет рассказать о том, почему у них мало прогресса (в вопросе восстановления прав). Мы не можем говорить от их имени. Мы общаемся с ними в отношении вопроса восстановления, — цитирует «РИА Новости» Спенса.

Членство ПКР в МПК было проистановлено в августе 2016 года на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.