Прощай, Николаич! Умер Валентин Гуреев

В воскресенье на 73-м году ушел из жизни спартаковец Валентин Гуреев, хороший игрок и тренер. Его разбил инсульт.

С Гуреевым мы разговаривали за жизнь чуть больше года назад, на юбилее Евгения Зимина. После того, как гости разъехались. Валентин Николаевич вспоминал свою игровую карьеру, учебу в Высшей школе тренеров под руководством Анатолия Тарасова, работу тренером. Высказал обиду на одного бывшего комсомольца, занявшего высокий спортивный пост, с подачи которого его убрали из женской сборной. А ведь он добился с ней громкого результата — четвертого места на ЧМ-2011. Да и вообще стоял у истоков развития женского хоккея в России. Девушки души не чаяли в обаятельном тренере.

Воспитанник ЦСКА, Гуреев отличался фундаментальным подходом ко всему, чем занимался. В чемпионском «Спартаке»-1976 он стал четвертым снайпером после Александра Якушева, Виктора Шалимова, Владимира Шадрина, Аркадия Рудакова.

И продолжил бы забивать, если б не попал под адовый прием московского армейца Бориса Александрова.

Хоккейного хулигана (к слову, игрока наиталантливейшего) удалили на 5 минут, выписали дисквалификацию, но Гуреев после длительного восстановления забыл вкус гола и вскоре зачехлил клюшку.

Он возглавлял «Спартак» в сложное время, в первой половине 1990-х.

— Когда мне сказали, что за нашу команду против ярославского «Торпедо» собираются выйти Фетисов, Буре и Могильный, я был категорически против, не хотел, чтобы звезды разбивали коллектив, — вспоминал Гуреев. — Но пришлось подчиниться воле руководства. А потом не пожалел. Великие игроки наглядно показали, как надо относиться к делу, к профессии. Особенно повезло молодому Дане Маркову, который катался с Фетисовым.

Гуреев сам по полной отдавался хоккею и того же требовал от других. На первом чемпионате мира среди юниоров в Германии (в 1999-м) в последнем матче против Швейцарии он не силах терпеть позор еще до финальной сирены ушел с лавки нашей команды, уступившей 1:4. Прямо как наставник футбольной сборной Георгий Ярцев в Португалии, где наши сгорели 1:7.

24 октября 2016 года на МСА «Лужники» торжественно подняли символический свитер Гуреева.

Прощай, Николаич…