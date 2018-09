18 лет назад мир перестал быть прежним. В Барселону прилетел Месси

«Барселона» напомнила об эпохальном событии в истории клуба и мирового футбола. 18 лет назад, 17 сентября 2018 года, в столицу Каталонии прибыл 13-летний аргентинец Лионель Месси. Дебютировал в первой команде футболист четыре года спустя и на данный момент провел всю профессиональную карьеру в «Барсе». С клубом он выиграл девять чемпионатов, шесть Кубков, восемь Суперкубков Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира. Кроме того, на его счету пять «Золотых мячей» и четыре «Золотых бутсы».

🔙 September 2000 Leo #Messi arrived in Barcelona. The world would never be the same. pic.twitter.com/8KH4GZv64X

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 сентября 2018 г.