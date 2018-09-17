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Золото состязаний привезли вологодские хоккеисты из Великого Новгорода
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Золото состязаний привезли вологодские хоккеисты из Великого Новгорода 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
С 14 по 16 сентября вологодские хоккеисты сражались за «Кубок Мэра Великого Новгорода — 2018». По результатам кругового турнира главный трофей завоевал ХК «Олимп» (Майский).
В турнире 12-летних хоккеистов участвовало шесть команд. Соперниками вологжан стали спортсмены из Латвии, Эстонии, республики Беларусь, Великого Новгорода и Карелии.
По результатам сыгранных матчей лучшими стали вологодские хоккеисты. Они привезли домой победный Кубок. А вологжанин Вадим Добровольский признан лучшим защитником по итогам турнира.
Добавим, новгородские «Йети» заняли второе место, бронзовые медали — у эстонского «Торнадо».
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