Золото состязаний привезли вологодские хоккеисты из Великого Новгорода

С 14 по 16 сентября вологодские хоккеисты сражались за «Кубок Мэра Великого Новгорода — 2018». По результатам кругового турнира главный трофей завоевал ХК «Олимп» (Майский).

В турнире 12-летних хоккеистов участвовало шесть команд. Соперниками вологжан стали спортсмены из Латвии, Эстонии, республики Беларусь, Великого Новгорода и Карелии.

По результатам сыгранных матчей лучшими стали вологодские хоккеисты. Они привезли домой победный Кубок. А вологжанин Вадим Добровольский признан лучшим защитником по итогам турнира.

Добавим, новгородские «Йети» заняли второе место, бронзовые медали — у эстонского «Торнадо».