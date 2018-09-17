Кейн: «Я в хорошей форме»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн находится в хорошей форме.

На прошлой неделе британские СМИ активно говорили о том, что Кейн устал, и ему нужен отдых.

"Люди всегда будут что-то говорить, особенно если ты являешься важной частью команды и отвечаешь за забитые голы. Мы можем выступать лучше, как команда, но обо мне говорят больше, поскольку я нападающий.

Я чувствую, что нахожусь в хорошей форме. Если бы это было не так, тренер не ставил бы меня в состав. Он верит в меня, как я верю в себя. Надеюсь забить пару голов «Интеру» во вторник и покончить с этими разговорами", — цитирует Кейна The Sun.