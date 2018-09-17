Ещё
Кейн: «Я в хорошей форме»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кейн: «Я в хорошей форме» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн находится в хорошей форме.
На прошлой неделе британские СМИ активно говорили о том, что Кейн устал, и ему нужен отдых.
"Люди всегда будут что-то говорить, особенно если ты являешься важной частью команды и отвечаешь за забитые голы. Мы можем выступать лучше, как команда, но обо мне говорят больше, поскольку я нападающий.
Я чувствую, что нахожусь в хорошей форме. Если бы это было не так, тренер не ставил бы меня в состав. Он верит в меня, как я верю в себя. Надеюсь забить пару голов «Интеру» во вторник и покончить с этими разговорами", — цитирует Кейна The Sun.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч СПАЛ - Аталанта: прервут ли бергамаски свою безвыигрышную серию Прогноз на матч Урал - Ростов: команда Карпина может подняться на второе место Прогноз на матч Интер - Парма: справится ли команда Спаллетти с пармезанцами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа18
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам26
Загитова ответила Медведевой72
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке26
Тутберидзе сделала громкое заявление45
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение