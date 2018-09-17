«Рубин» стал первым обладателем приза за честную игру в новом сезоне РПЛ

Перед началом матча Премьер-Лиги «Рубин» — «Енисей» хозяевам встречи была вручена премия «Лига Fair Play», учреждённая РПЛ и БК «Лига Ставок»

Клуб из Казани продемонстрировал самые высокие показатели по системе Fair Play среди всех представителей Премьер-Лиги по итогам июля-августа 2018 года. Почётную награду капитану команды Сесару Навасу вручили директор по правовым вопросам Премьер-Лиги, делегат матча Борис Ларин и заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров

«Мы играем в своём стиле, со своей интенсивностью, наша игра действительно честная и чистая. И, конечно, очень здорово, что судьи и все, кто принимал решение о премии, это оценили и отметили наградой, это приятно!» — отметил Навас.