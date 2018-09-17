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«Рубин» стал первым обладателем приза за честную игру в новом сезоне РПЛ
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«Рубин» стал первым обладателем приза за честную игру в новом сезоне РПЛ 

Чемпионат.com + ещё 1 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Перед началом матча Премьер-Лиги «Рубин» — «Енисей» хозяевам встречи была вручена премия «Лига Fair Play», учреждённая РПЛ и БК «Лига Ставок».
Клуб из Казани продемонстрировал самые высокие показатели по системе Fair Play среди всех представителей Премьер-Лиги по итогам июля-августа 2018 года. Почётную награду капитану команды Сесару Навасу вручили директор по правовым вопросам Премьер-Лиги, делегат матча Борис Ларин и заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров.
«Мы играем в своём стиле, со своей интенсивностью, наша игра действительно честная и чистая. И, конечно, очень здорово, что судьи и все, кто принимал решение о премии, это оценили и отметили наградой, это приятно!» — отметил Навас.
Премия «Лига Fair Play» вручается ежемесячно на основании оценок делегатов матчей по шести параметрам, рекомендованным УЕФА.
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