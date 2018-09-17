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Областную спартакиаду ГТО выиграла команда Выборгского района
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Областную спартакиаду ГТО выиграла команда Выборгского района 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Три года подряд команда из Выборгского района занимала второе место в командном зачете в спартакиаде Ленобласти по ГТО, в этом же году спортсмены заняли первое место, обойдя всех соперников.
Спартакиада прошла 14-16 сентября 2018 года на учебно-тренировочной базе Кавголово в поселке Токсово Всеволожский район. Участие в ней приняли команды 13 районов (всего 104 человека в разных возрастных категориях).
В результате сборная Выборгского района под руководством главного тренера команды Владимира Перминова завоевала I место в командном зачете. В состав команды Выборгского района вошли Анастасия Олейник, Жанна Неруш, Анастасия Бобровицкая, Светлана Бостан, Денис Шилов, Сергей Кадесников, Денис Безменов и Андрей Перминов.
Помимо этого, спортсмены из Выборгского района завоевали кубки в личном (абсолютном) зачете:
2 место — у Жанны Неруш (возрастная группа от 18 до 29 лет); 1 место — у Анастасии Бобровицкой (возрастная группа от 30 до 39 лет); 1 место — у Светланы Бостан (возрастная группа от 40 до 49 лет); 3 место — у Сергея Кадесникова (возрастная группа от 40 до 49 лет).
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