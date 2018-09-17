Областную спартакиаду ГТО выиграла команда Выборгского района

Три года подряд команда из Выборгского района занимала второе место в командном зачете в спартакиаде Ленобласти по ГТО, в этом же году спортсмены заняли первое место, обойдя всех соперников.

Спартакиада прошла 14-16 сентября 2018 года на учебно-тренировочной базе Кавголово в поселке Токсово Всеволожский район. Участие в ней приняли команды 13 районов (всего 104 человека в разных возрастных категориях).

В результате сборная Выборгского района под руководством главного тренера команды Владимира Перминова завоевала I место в командном зачете. В состав команды Выборгского района вошли Анастасия Олейник, Жанна Неруш, Анастасия Бобровицкая, Светлана Бостан, Денис Шилов, Сергей Кадесников, Денис Безменов и Андрей Перминов.

Помимо этого, спортсмены из Выборгского района завоевали кубки в личном (абсолютном) зачете:

2 место — у Жанны Неруш (возрастная группа от 18 до 29 лет); 1 место — у Анастасии Бобровицкой (возрастная группа от 30 до 39 лет); 1 место — у Светланы Бостан (возрастная группа от 40 до 49 лет); 3 место — у Сергея Кадесникова (возрастная группа от 40 до 49 лет).