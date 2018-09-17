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19 и 20 сентября определятся лучшие пловцы Пермского края
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19 и 20 сентября определятся лучшие пловцы Пермского края 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
С 19 по 20 сентября в спортивном комплексе «Олимпия» пройдёт Чемпионат Пермского края по плаванию. В состязаниях примут участие более 200 сильнейших спортсменов региона из Перми, Березников, Соликамска, Осы, Краснокамска, Горнозаводска и Звёздного.
За призы соревнований будут бороться молодые люди 2005 г.р. и старше и девушки 2006 г.р. и старше с уровнем подготовки не ниже III спортивного разряда. На старт краевого чемпионата выйдут сильнейшие пловцы региона: мастера спорта международного класса Дарья Муллакаева и Мария Баклакова, призёры российских первенств Екатерина Сорокина, Руслан Садыков, Юрий Шарыкин. Спортсмены будут соревноваться на дистанциях от 50 до 1500 метров в индивидуальных видах программы и разыграют 32 комплекта наград.
Официальное открытие соревнований состоится 19 сентября, тогда же пройдут заплывы: 50 и 200 метров баттерфляем, 100, 400 и 800 метров вольным стилем, 50 и 200 метров на спине, 100 метров брассом и 800 метров комплексным плаванием. На 20 сентября запланированы дистанции: 50, 200 и 1500 метров вольным стилем, 50 и 200 метров брассом, 100 метров на спине и баттерфляем, а также 400 метров комплексным плаванием.
По итогам Чемпионата определятся пловцы, которые будут представлять Пермский край в состязаниях на уровне Приволжского федерального округа и Российской Федерации во второй половине 2018 года.
Организаторы Чемпионата Пермского края по плаванию: Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края», спорткомплекс «Олимпия». Соревнования пройдут при спонсорской поддержке ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК „УРАЛХИМ“.
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