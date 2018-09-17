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Выпускники школы КВН РМК показали себя на турнире в Екатеринбурге
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Выпускники школы КВН РМК показали себя на турнире в Екатеринбурге 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Команда КВН «Нескучный дом» из Центра помощи детям города Карабаша, где работает медеплавильный завод «Карабашмедь» (входит в Группу «Русская медная компания»), заняла второе место в розыгрыше Кубка КВН губернатора Свердловской области.
Турнир собрал в екатеринбургском Дворце молодежи около 1 500 зрителей и болельщиков. На победу претендовали 16 команд, в том числе четыре юниорских. Команда из Карабаша была единственным представителем Южного Урала.
"На нас лежала большая ответственность, но мы не растерялись. Мы с удовольствием познакомились с известными КВНщиками, сфотографировались с ними на память. Наша команда совсем еще молодая — этой осенью ей исполнится год. Мы с удовольствием продолжим играть в КВН. И уже подали заявку для участия в очередном сезоне «Медной лиги КВН» РМК", — поделилась участница команды «Нескучный дом» Анжела Глазырина.
Отсутствие опыта выступлений перед большой публикой не помешало актерам «Нескучного дома» показать хороший результат. В этом им помогло участие в проекте РМК «Медная лига КВН». В рамках него в 2017 году на территориях присутствия компании в Челябинской области для детей были устроены мастер-классы по игре в КВН, на которых преподавали профессиональные актеры из известных уральских команд. Завершилась учеба большим фестивалем с участием лучших школьных коллективов региона. Победителем была названа сборная Центра помощи детям города Карабаша «Нескучный дом».
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, в 2018 году компания планирует провести «Медную лигу КВН» во второй раз. В сентябре на территориях присутствия холдинга пройдут мастер-классы, в конце октября — отборочные игры. Финал второго сезона «Медной лиги КВН» РМК запланирован на начало декабря.
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