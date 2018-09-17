Комментатор Шмельков — о своей агрессии: «Пусть рассказывают эти клоуны, которые пишут в сети»

Комментатор «Матч ТВ» Артем Шмельков не стал отвечать на вопрос о том, что произошло на поле по ходу встречи между «Матч ТВ» и «Амкала» (4:2), которое привело к его агрессивным действиям.

Ранее во встрече мажду командами «Матч ТВ» и «Амкала» произошла стычка. По ходу игры футболист «Матч ТВ» Артем Шмельков несколько раз был замечен в грубой игре против соперников, а также стычками с партнерами по команде.

При счете 3:1 Артем Шмельков, по выражению Германа «Эль Классико» из «Амкала» «решил, что ему все позволено»: «Для начала он ударил по ноге футболиста „Амкала“, уже потеряв мяч. В перерыве Шмельков разругался еще и с товарищами по команде. 88-му номеру „Матч ТВ“ он обещал: »… поимею тебя при детях твоих». Во втором тайме Артем дважды за несколько секунд толкнул игрока «Амкала» — в том числе после свистка судьи».

«Я уже отказал и Sports.ru и «Спорт-Экспрессу». Не хочу об этом говорить наотрез. Пускай рассказывают эти клоуны, которые пишут в сети», — сказал Шмельков корреспонденту Sport24 Гранту Гетадаряну.

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