Сборная Южного и Северо-Кавказского ФО победила в Первенстве России среди юношеских команд МРО

В Волгограде завершился финальный турнир Первенства России по футболу среди юношеских сборных команд субъектов Российской Федерации и межрегиональных объединений федераций футбола Российского футбольного союза (игроки 2002 года рождения). Победу в соревнованиях одержала сборная Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, сообщает пресс-служба Российского Футбольного Союза.

Финальный матч между ЮФО/СКФО (под руководством Игоря Дзулаева и Алана Дзуцева) и сборной командой Приволжья (тренеры Вадим Ботов и Андрей Батраков) закончился нулевой ничьей. В серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 победили южане.

В составе победителей выступали: Артур Алдатов, Давид Березов, Чермен Бязров, Руслан Дауров, Заур Джаваев, Олег Дзагоев, Арсен Каболов, Хетаг Пухов, Арсен Созанов, Анзор Токаев, Давид Цховребов, Олег Урумов, Макоев Марат (Все «Юность» Владикавказ), Кадыр Изидов, Асланбек Милдзихов, Артур Сохиев, Давид Хохришвили (все «Спартак-Алания» Владикавказ), Данила Калиниченко («Барс» Владикавказ).

В матче за третье место сборная Северо-Запада (тренеры Вячеслав Мельников, Игорь Лебедев и Сергей Романов) за счет безответных голов Максима Стретовича, Даниила Денисова и Никиты Тимошкина убедительно переиграла сборную Москвы (тренеры Олег Левин и Филипп Соколинский).

Лучшими игроками турнира были признаны:

Вратарь: Максим Тимофеев (Северо-Запад, ФК «Зенит» Санкт-Петербург).

Защитник: Григорий Гвардеев (Москва, «Юность Москвы-Торпедо»).

Полузащитник: Даниил Денисов (Северо-Запад, СШОР «Зенит» Санкт-Петербург).

Нападающий: Александр Бесчастнюк (Московская область, УОР-5).

Бомбардиры: Давид Хохришвили (ЮФО/СКФО, «Спартак-Алания» Владикавказ), Богдан Чинарев (Приволжье, ПФК «Крылья Советов» Самара), Никита Тимошкин (Северо-Запад, СШОР «Зенит» Санкт-Петербург) все — по 4 мяча;

Лучшим игроком турнира признан Богдан Чинарев (приволжье, ПФК «Крылья Советов» Самара).

Награды победителям. призерам и лучшим игрокам турнира вручали: исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев, председатель Комитета по спорту Волгоградской области Александр Глинянов, член Исполкома РФС, президент МРО «Черноземье» Рохус Шох, президент ПФЛ Андрей Соколов, член Технического комитета РФС, генеральный директор Московской федерации футбола Александр Старцев, старший тренер юношеской сборной команды России (игроки 2002 года рождения) Дмитрий Хомуха и главный судья соревнований, арбитр Всероссийской категории Эдуард Малый.

Турнир проводился при поддержке «Гослото» — партнера Российского футбольного союза в сфере развития массового и детско-юношеского футбола.