Школа бокса «Сармат» отметила свое пятилетие

Сегодня здесь тренируются 250 юных боксеров. Свой первый юбилей школа отметила большим спортивным праздником «Чемпионы рождаются в нашем дворе». Поздравить спортсменов пришли многие гости: заместитель председателя Оренбургского городского Совета Игорь Шепель, депутат городского Совета, председатель городской федерации бокса Александр Поляков, депутат городского Совета Елена Афанасова, депутат Оренбургского городского Совета, президент Федерации дзюдо Оренбургской области Игорь Абдульманов, депутат городского Совета Сергей Попцов, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга Ранит Юсупбаев.

«Горящие глаза ребят и их увлеченность спортом — именно ради этого пять лет назад на месте бывшего кинотеатра «Железнодорожник» и было открыто муниципальное учреждение школа бокса «Сармат»! Проект реализован совместными усилиями администрации, депутатов городского Совета и Законодательного Собрания области. Радует, что популярностью пользуется не только сам «Сармат», но и этот замечательный парк, который вместе со зданием школы пережил реконструкцию. От всех депутатов городского Совета я поздравляю школу, всех спортсменов и тренеров с этим знаменательным юбилеем. Желаю «Сармату» только успехов и отметить еще много знаменательных дат!» — сказал Игорь Шепель.

Празднование юбилея не обошлось без подарка. К пятилетию спортивной школы в парке имени Цвиллинга построена сцена, на которой будут проходить торжественные мероприятия и праздники района. На это были направлены средства из областного и городского бюджетов в рамках исполнения наказов избирателей депутатом Законодательного Собрания области Александром Куниловским и депутатом городского Совета, председателем городской федерации бокса Александром Поляковым.

«Это единственная школа бокса в Промышленном районе! И то, что здесь теперь есть сцена, дает нам возможность популяризировать спорт, выводить его в массы. Пять лет — это только начало, школа «Сармат» еще молодая, но уверенно набирает обороты. У нее достойный руководитель, сильные тренеры, и, я уверен, что впереди у юных боксеров только победы!» — сказал Александр Поляков.

За профессионализм и вклад в развитие бокса в городе Оренбурге Александр Поляков вручил Благодарность городской федерации бокса директору школы Андрею Томину.

«Спорт — это не просто физическая подготовка, это еще и умение добиваться поставленных целей. Поэтому я желаю, чтобы как можно больше юных жителей района пришли сюда заниматься, стали частью большой и дружной семьи «Сармата»!» — отметил депутат городского Совета Игорь Абдульманов.

Полноценный спортивный зал, тренажеры и настоящий боксерский ринг — в школе есть все для профессиональных занятий боксом. Год от года растет количество воспитанников «Сармата» и число достижений спортсменов. За пять лет тренерский состав школы воспитал боксеров, достойно представляющих на соревнованиях не только родное Оренбуржье, но и Россию. Депутат городского Совета Сергей Попцов пожелал спортсменам новых вершин, трудолюбия и веры в свои силы.

«Пятилетие «Сармата» — это праздник всего Промышленного района, который отмечается в год 275-летия Оренбурга! Желаю школе только успехов в деле воспитания будущих чемпионов!» — сказал он.

Настоящей спортивной жемчужиной Промышленного района назвала школу бокса депутат Елена Афанасова.

«Этой части города раньше не хватало именно такого спортивного объекта. Сегодня мы видим: жизнь в «Сармате» кипитс утра и до позднего вечера. Кроме бокса, здесь проводятся занятия по фитнесу, работает хореографическая группа, тренажерный зал. Для всех, кто любит спорт, открыты двери учреждения!» — сказала она.

На юбилей школы «Сармат» испекли большой торт, которым угостили всех гостей праздника. А главным пожеланием школе-юбиляру в этот вечер было развиваться и становиться только лучше.

«Огромная благодарность, что пять лет назад было принято решение благоустроить этот парк и сделать школу бокса. Спасибо за то, что есть возможность у наших ребят заниматься и участвовать в соревнованиях. А нам — проводить свой досуг», — сказала жительница дома на улице Желябова Мария Евдокимова.

Закончилось мероприятие концертом, в котором приняли участие творческие коллективы Северного округа.