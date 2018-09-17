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ФСЖР возмущена фактом нападения на журналиста Sports.ru на матче КХЛ в Балашихе
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ФСЖР возмущена фактом нападения на журналиста Sports.ru на матче КХЛ в Балашихе 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Федерация спортивных журналистов России выражает возмущение фактом нападения в г. Балашихе группы фанатов омского хоккейного клуба «Авангард» на журналиста интернет-портала Sports.ru Александра Головина, которое повлекло серьезные телесные повреждения.
Подобное хулиганство, совершенное при исполнении журналистом своих профессиональных обязанностей — подготовки репортажа о матче КХЛ «Авангард» — «Ак Барс», не может иметь никаких оправданий.
В современных спортсооружениях, каковой является арена в Балашихе, налажены отличные системы видеонаблюдения за тем, что происходит на трибунах, а потому у ФСЖР нет никаких сомнений, что при должном желании правоохранительные органы имеют все возможности, чтобы обнаружить виновных в этом отвратительном происшествии, завести уголовное дело и наказать в соответствии с УК РФ.
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