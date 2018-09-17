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В России будут изымать дома у управляющих компаний за нарушения
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В России будут изымать дома у управляющих компаний за нарушения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Медведев сообщил, что подписал постановление об изъятии многоквартирных домов у управляющих компаний за определенные нарушения
РИА Новости / Динамика дня
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