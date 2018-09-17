Команда «Чертаново» одержала победу над новосибирским оппонентом

Команда «Чертаново» успешно завершила 11-й тур Олимп-Первенства Футбольной национальной лиги, в котором сыграла с новосибирской «Сибирью» в субботу, 15 сентября.

Несмотря на то, что сине-белые — вчерашние выпускники, матч за матчем они доказывают своим профессиональным оппонентам в ФНЛ, что не стоит недооценивать молодежь.

С самого начала игры с командой «Сибирь» «чертановцы» пошли в нападение, из-за чего тренеру новосибирцев Сергею Кирсанову пришлось применить схему с тремя центральными защитниками — впервые в этом сезоне.

Пока соперники привыкали к новой тактике, сине-белые активно атаковали. Однако первый тайм закончился безрезультатно.

После перерыва характер игры не изменился: «чертановцы» продолжали атаковать, а новосибирцы крепко держали оборону. Голевой поток последовал только после 70-й минуты игры. Первой отметилась «Сибирь». Сине-белые не долго заставили себя ждать и уже через восемь минут отыгрались: Владимир Бартасевич забил долгожданный гол. Отметим, что Бартасевич — рекордсмен «Чертанова» по проведенным играм.

На этом москвичи не остановились и все-таки добились выигрыша, забив второй гол в ворота новосибирцев — исполнил его Кирилл Колесниченко

«В итоге — 2:1. Команда Игоря Осинькина (тренер команды «Чертаново») остается единственной, забивавшей во всех 11-ти турах! Кроме того, только «чертановцы» в ФНЛ еще не проигрывали дома», — отметили на сайте академии.

Следующее противостояние команды «Чертаново» состоится в Домодедове против «Луча» из Владивостока.

Фото: ФК «ЧЕРТАНОВО»

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/09/17/44864/