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Команда «Чертаново» одержала победу над новосибирским оппонентом
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Команда «Чертаново» одержала победу над новосибирским оппонентом 

Управа района Чертаново Северное города Москвы + ещё 1 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Команда «Чертаново» успешно завершила 11-й тур Олимп-Первенства Футбольной национальной лиги, в котором сыграла с новосибирской «Сибирью» в субботу, 15 сентября.
Несмотря на то, что сине-белые — вчерашние выпускники, матч за матчем они доказывают своим профессиональным оппонентам в ФНЛ, что не стоит недооценивать молодежь.
С самого начала игры с командой «Сибирь» «чертановцы» пошли в нападение, из-за чего тренеру новосибирцев Сергею Кирсанову пришлось применить схему с тремя центральными защитниками — впервые в этом сезоне.
Пока соперники привыкали к новой тактике, сине-белые активно атаковали. Однако первый тайм закончился безрезультатно.
После перерыва характер игры не изменился: «чертановцы» продолжали атаковать, а новосибирцы крепко держали оборону. Голевой поток последовал только после 70-й минуты игры. Первой отметилась «Сибирь». Сине-белые не долго заставили себя ждать и уже через восемь минут отыгрались: Владимир Бартасевич забил долгожданный гол. Отметим, что Бартасевич — рекордсмен «Чертанова» по проведенным играм.
На этом москвичи не остановились и все-таки добились выигрыша, забив второй гол в ворота новосибирцев — исполнил его Кирилл Колесниченко.
«В итоге — 2:1. Команда Игоря Осинькина (тренер команды «Чертаново») остается единственной, забивавшей во всех 11-ти турах! Кроме того, только «чертановцы» в ФНЛ еще не проигрывали дома», — отметили на сайте академии.
Следующее противостояние команды «Чертаново» состоится в Домодедове против «Луча» из Владивостока.
Фото: ФК «ЧЕРТАНОВО»
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/09/17/44864/
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