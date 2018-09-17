Улицы Колосковую и Архитектора Берша отремонтируют в Ижевске в 2019 году

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подвели итоги народного голосования за участки дорог, которые следует отремонтировать в 2019 году. По данным регионального офиса проекта «Безопасные и качественные дороги», в опросе приняли участие 2915 человек.

Каждый из опрошенных мог выбрать их 59 объектов 5 участков, больше всего нуждающихся в ремонте.

Больше всего голосов набрали улица Колосковая и проезд Колосковый. За их ремонт высказалось 618 человек. В пятерку лидеров голосования вошли также улицы Архитектора Берша, Цветочная, Ворошилова и улица Удмуртская.

«Улицы, вошедшие в первую пятерку списка, включены в программу и будут отремонтированы. Однако общее количество дорог, которые будут приведены в нормативное состояние в Ижевске в рамках проекта, станет известно после определения объемов финансирования на предстоящий год», — отмечается в сообщении.

Напомним, в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году в Ижевске отремонтировали 43 участка общей протяженностью более 60 км.