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Юные таланты из Отрадного отличились на смотре-конкурсе префектуры СВАО
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Юные таланты из Отрадного отличились на смотре-конкурсе префектуры СВАО 

Управа района Отрадное + ещё 1 12 часов назад
Фото: Управа района Отрадное
Юные таланты из Отрадного отличились на ежегодном смотре-конкурсе префектуры Северо-Восточного округа — воспитанники музыкально-эстетического центра «Аллегро» получили пять дипломов разной степени, сообщили в администрации учреждения.
Так, Милана Алешковская стала обладательницей Гран-при в номинации «Инструментальное исполнение». В этой же номинации Павел Сапрыкин получил диплом лауреата второй степени. Помимо этого Анастасию Богомыслову отметили в номинации «Вокал» — она также удостоилась звания лауреата второй степени.
Кроме того, Эллина Аракчеева получила диплом лауреата третьей степени в номинации «Изобразительное искусство», а Максим Будний — в номинации «Художественное чтение». (ип)
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