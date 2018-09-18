Юные таланты из Отрадного отличились на смотре-конкурсе префектуры СВАО

Юные таланты из Отрадного отличились на ежегодном смотре-конкурсе префектуры Северо-Восточного округа — воспитанники музыкально-эстетического центра «Аллегро» получили пять дипломов разной степени, сообщили в администрации учреждения.

Так, Милана Алешковская стала обладательницей Гран-при в номинации «Инструментальное исполнение». В этой же номинации Павел Сапрыкин получил диплом лауреата второй степени. Помимо этого Анастасию Богомыслову отметили в номинации «Вокал» — она также удостоилась звания лауреата второй степени.

Кроме того, Эллина Аракчеева получила диплом лауреата третьей степени в номинации «Изобразительное искусство», а Максим Будний — в номинации «Художественное чтение». (ип)