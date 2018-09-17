Кафельников: «Ни на какой чемпионский титул „Спартак“ не претендует»

Бывший лучший теннисист мира и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников , как обычно, эмоционально отреагировал на поражение любимой команды.

— Теперь всю неделю болельщики будут обсуждать, почему же «Спартак» уступил «Ахмату» дома. Ваша версия?

— Моя версия такая: вы будете по любому обсуждать «Спартак», так как это самый популярный клуб, и результат матча не важен, — цитирует Кафельникова "Советский спорт" . — Все равно будете говорить о «Спартаке».

— Но интересно узнать ваше мнение о конкретном матче. В чем причина неудачи?

— Игра мне не понравилась. В воскресный вечер отправился на футбол и увидел такой результат. Радоваться тут нечему, естественно.

— Лучше пусть будет пионеротряд, чем дом престарелых.

— Конечно. И поменьше Комбаровых и Глушаковых.

— Их тоже в престарелые записываете?

— (Смеется.)

— Но был же отрезок в начале второго тайма, когда «Спартак» давил, забил. Тем обиднее, что в итоге пропустили?

— Я ни о чем таком не думаю. Просто хочу наслаждаться красивой игрой. А здесь четко видел только бестолковые навесы с левого фланга.

— Вы агитировали за Софьяна Ханни, когда тот сидел в запасе. Вот он вышел.

— И был лучшим на поле вместе с Зобниным и Ломовицким. Может, по телевидению это не было так заметно, так как камера следит за мячом. Мне с трибуны было видно, как Ханни отрабатывал, какие передачи отдавал.

— Так центральная зона же во многом ответственна за создание моментов, которых у «Спартака» особо не было. Не согласны?

— Где-то идет надрыв в созидательных действиях. У Фернандо мало что получается на стадии развития атаки, Комбаров все время пытается от мяча избавиться либо навесами бессмысленными, либо передачами назад. Как тут креативить? Ханни есть, но его не понимают. Трудно судить.

— Уверены, что с молодежью в составе будет лучше?

— С домом престарелых мы точно ничего не добьемся. Комбаров не играл несколько матчей — результат был. Сегодня он 90 минут провел на поле, и что? Второй гол пришел с его фланга. Рассказов тоже в одном моменте не сумел остановить мяч после паса Джикии, но у него видно желание и простор для роста, ему едва за 20. Так зачем тогда использовать сбитых летчиков?

— Считается, что такие поражения в домашнем матче с середняком оказываются решающими в борьбе за титул. Оптимизма поубавилось?