Во Владивостоке ЦСКА чудом не проиграл «Адмиралу»

Между финалистом Кубка Гагарина и «Адмиралом» почти нет разницы.

Олигархи против ноунеймов

Михаил Патрикеев, Тимур Таратунин, Артур Кармашков , Глеб Зайцев, Никита Феоктистов . Говорят ли вам что-то эти фамилии? Если нет — сильно не расстраивайтесь. До этого сезона у этой пятёрки была одна (!) игра в КХЛ на всех. Сегодня они оказались в заявке на первый домашний матч «Адмирала» в сезоне и дали бой ЦСКА. Более того, они ничем не уступали одной из самых богатых команд лиги.

Справедливости ради, Кармашков и Феоктистов на лёд так и не вышли. Зато Патрикеев и Таратунин провели по 17 минут. Больше 20 минут отыграл Егор Антропов , пропустивший последние два сезона. В «Адмирале» он наряду со списанными из родного Омска Иваном Мищенко Александром Угольниковым , ведущий защитник. И это лидеры команды! Чего уж говорить про третье-четвёртое звено. Есть мнение, что по подбору игроков «Адмирал» не был бы фаворитом даже в Высшей лиге.

Сергей Коньков и Забивали ЦСКА Константин Глазачев Владимир Бутузов . Все они более-менее на слуху, но Глазачев не просто остался во Владивостоке, но и согласился на понижение контракта, из-за безысходности. Титулованный ветеран Коньков также вряд ли бы где-то устроился, не будь в лиге «Адмирала». Бутузов подавал надежды в «Сибири», но год назад был обменян на Сигарёва, от которого недавно сибиряки избавились.

ЦСКА проигрывал целый период, но отскочил

И вот такую команду, с самым скромным в лиге бюджетом, ЦСКА обыграл с огромным скрипом. На протяжении 20 минут финалисты последнего розыгрыша Кубка Гагарина уступали в счёте. Причём вполне по делу. Они, конечно, перебросали «Адмирал» в третьем периоде, а затем дожали хозяев в овертайме, но победа подопечных Игоря Никитина оказалась с душком.

Как спасся ЦСКА? Мэт Робинсон отправил шайбу в гущу игроков, откуда она попала в ворота рикошетом от игрока «Адмирала». Собственно, в таком же стиле олигарх всея КХЛ и открыл счёт, когда Сергей Калинин замкнул с пятака незамысловатый прострел. Всё просто и примитивно, будто во Владивосток приехал заурядный середняк. Впрочем, о том, что в последнее время ЦСКА даже отдалённо не напоминает топ-клуб, мы уже писали.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

С этого сезона команда, побеждающая в овертайме или по буллитам, очки не теряет. Так что на турнирных раскладах натужный результат ЦСКА во Владивостоке никак не повлияет. Победа не пахнет, ведь так? Но если рассматривать не только сухой счёт на табло, а контекст и качество игры, то у Никитина всё плохо. Когда главный фаворит сезона мучается с командой, чья платёжная ведомость почти равна зарплате одного игрока ЦСКА, это даже не звоночек, а набат.

Марченко и Нестеров не играют на $5 миллионов

Ох, и пригодились бы сейчас открытые зарплаты. Мы бы увидели, что хоккеистов с жалованием за 100 млн рублей заставляют нервничать парни, согласившиеся играть за минимальные контракты, лишь бы получить работу в КХЛ. Все бы сразу увидели, кто из менеджеров не зря ест свой хлеб, а кто прожигает государственные деньги. Нет, мы вовсе не восхваляем Сергея Сошникова . Это в том числе по его вине банкротили «Адмирал», а теперь команда летает регулярными рейсами. Да и пол зарплат в КХЛ всё-таки должен быть. Но эффективность его московского коллеги с каждым днём вызывает всё больше нареканий.

Вы видели, как легко одним финтом Бутузов убирает Михаила Пашнина ? Забавно и то, что ещё две шайбы ЦСКА пропустил в присутствии пары Марченко — Нестеров. Оба прошлым летом приехали в статусе энхаэловцев, а зимой стали олимпийскими чемпионами. На двоих они получают почти 5 миллионов. Но нет, не рублей, как принято в «Адмирале», а долларов. Кстати, ещё до матча с «Адмиралом» Марченко, согласно данным Instat, был лидером команды по грубым голевым ошибкам — 4.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Унылая трагикомедия в трёх актах

Игру во Владивостоке вполне можно было отнести к жанру трагикомедии. Смотреть на то, как копеечные хоккеисты «Адмирала» раз за разом убегают то 2 в 1, то 1 в 0 на ворота Ильи Сорокина , без смеха и слёз смотреть было нельзя. А ведь вратарь «армейцев» ещё не раз выручал своих партнёров. Когда игроки ЦСКА на пустом месте теряли шайбу в третьем периоде матча с «Автомобилистом», это можно было хоть как-то объяснить уровнем соперника и усталостью команды Никитина. На льду «Фетисов-Арены» регулярные обрезы выглядели просто дико.

И ладно бы ЦСКА ошибался, но при этом летел вперёд с шашками наглого и всячески пропагандировал атакующий хоккей. Такого нет и близко. Команда Игоря Никитина смотрелась примитивно даже на фоне «Локомотива» Дмитрия Квартальнова . Дома, при своих болельщиках, которые уже собирают подписи против президента и главного тренера, «армейцы» еле-еле вымучили одну шайбу в ворота «Северстали» . А если вспоминать победный матч с «Магниткой», то тогда москвичи более чем в два (!) раза уступили уральцам по времени, проведённому в атаке.

Поражение от «Северстали» на пользу не пошло. Всё плохо

После поражение от «Северстали», которое в СМИ окрестили сенсационным, Никитин сказал, что оно станет для ЦСКА полезным, а игрокам необходимо всё начать с нуля. На примере игры во Владивостоке непонятно, какую пользу из того фиаско извлекли тренеры и хоккеисты одного из формальных фаворитов сезона. Поражения могут быть полезны, когда команда доминирует и, выдавая длительную победную серию, теряет связь с реальным миром. ЦСКА же, кажется, потерял уверенность в себе и забыл, каково это — штамповать победы.

Для нашего чемпионата только хорошо, что между богачами и бедняками стирается грань. Когда лозунги «каждый может обыграть каждого» и «слабых команд не бывает» — это не просто слова, за КХЛ следить куда интереснее. Если «Роснефть» и дальше готова выбрасывать деньги в трубу — мы только за. Жалко разве что игроков, которые пропадают в этой системе. «Я давно не играл в хоккей», — сказал Андрей Кузьменко , когда сменил ЦСКА на СКА. Вроде бы всего одна буква в названии, а такая разница.

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