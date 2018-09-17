Представители Владыкинского семейного клуба трезвости приняли участие в праздновании Всероссийского дня трезвости

Представители Владыкинского семейного клуба трезвости приняли участие в празднованиях Всероссийского дня трезвости, приуроченного ко Дню памяти Усекновения Главы Крестителя Господня Иоанна. Празднования начались с Божественной Литургии в храме Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине, которую возглавил настоятель и духовник клуба протоиерей Сергий Ткаченко, сообщил ведущий клуба, психолог Алексей Бердичевский.

— После богослужения клубом была устроена небольшая благотворительная ярмарка со сбором средств на строительство воскресной школы при храме во Владыкино и раздачей листовок о клубной деятельности. Все жертвователи были награждены памятными подарками от клуба, — рассказал психолог.

После праздника во Владыкине ведущий клуба отправился в храм Всех Святых на Соколе, куда на празднование Всероссийского дня трезвости съехались представители всех московских семейных клубов трезвости и многих других трезвеннеческих организаций. (ип)