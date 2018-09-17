«Санкт-Петербург» одолел «Открытие Арену» в финале битвы стадионов

В официальном сообществе «Чемпионата» во «ВКонтакте» подошла к концу битва, посвящённая выбору лучшего стадиона России.

В финале турнира сошлись стадионы «Открытие Арена» и «Санкт-Петербург», являющиеся домашними аренами «Спартака» «Зенита» соответственно. По итогу голосования, в котором приняли участие более 238 тыс. пользователей, победу одержал стадион «Санкт-Петербург». За петербургскую арену отдали свой голос более 120 тыс. человек (50,34%), в то время как за московский стадион проголосовали более 118 тыс. человек (49,66%).

Напомним, ранее в полуфинальных поединках турнира «Открытие Арена» обошла в голосовании стадион «Краснодар». В свою очередь «Санкт-Петербург» одолел «Ростов Арену».