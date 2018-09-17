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«Санкт-Петербург» одолел «Открытие Арену» в финале битвы стадионов
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«Санкт-Петербург» одолел «Открытие Арену» в финале битвы стадионов 

Чемпионат.com 1 час назад
В официальном сообществе «Чемпионата» во «ВКонтакте» подошла к концу битва, посвящённая выбору лучшего стадиона России.
В финале турнира сошлись стадионы «Открытие Арена» и «Санкт-Петербург», являющиеся домашними аренами «Спартака» и «Зенита» соответственно. По итогу голосования, в котором приняли участие более 238 тыс. пользователей, победу одержал стадион «Санкт-Петербург». За петербургскую арену отдали свой голос более 120 тыс. человек (50,34%), в то время как за московский стадион проголосовали более 118 тыс. человек (49,66%).
Напомним, ранее в полуфинальных поединках турнира «Открытие Арена» обошла в голосовании стадион «Краснодар». В свою очередь «Санкт-Петербург» одолел «Ростов Арену».
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