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Атоев и Корнеев стали вторыми в Нюрбургринге
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Атоев и Корнеев стали вторыми в Нюрбургринге 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Российские пилоты команды SMP Racing Владимир Атоев и Алексей Корнеев заняли второе место в гоночной серии SilverCup на трассе в немецком Нюрбургринге. Россияне стартовали лишь 15-ми, но смогли улучшить стартовую позицию.
— На первом круге, после удара в заднее колесо от одного из соперников, мы потеряли две позиции. Потом на протяжении своей сессии гонки Корнеев старался отыграть места и прессинговал впереди идущие машины. Я выехал на трассу на 13-м месте и оказался впереди конкурентов. Хорошо, что мы закончили серию так высоко! — подвел итоги заезда Атоев.
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