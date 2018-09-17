Атоев и Корнеев стали вторыми в Нюрбургринге

Российские пилоты команды SMP Racing Владимир Атоев и Алексей Корнеев заняли второе место в гоночной серии SilverCup на трассе в немецком Нюрбургринге. Россияне стартовали лишь 15-ми, но смогли улучшить стартовую позицию.

— На первом круге, после удара в заднее колесо от одного из соперников, мы потеряли две позиции. Потом на протяжении своей сессии гонки Корнеев старался отыграть места и прессинговал впереди идущие машины. Я выехал на трассу на 13-м месте и оказался впереди конкурентов. Хорошо, что мы закончили серию так высоко! — подвел итоги заезда Атоев.