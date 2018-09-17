На чемпионате Европы по водному спорту успешно выступили педагоги РГУФКСМиТ

На европейском чемпионате по водным видам спорта категории «MASTERS» показали на этот раз себя не студенты, а сами преподаватели спортивного вуза в Измайлове.

Это Евгения Распопова, Елена Мехтелева, Елена Табакова и Татьяна Павлова , работающие на «профильной» кафедре Российского государственного университета физкультуры, спорта, молодежи и туризма. Они вошли в состав российской сборной.

Профессор университета Евгения Распопова стала первой в прыжках в воду с метрового и трехметрового трамплина. Готовилась долго, несколько раз в неделю посещала бассейн, несмотря на недавнюю травму. Своим результатом очень довольна. Подчеркнула особую дружественную атмосферу, которая царила на состязаниях, с удовольствием пообщалась со знакомыми спортсменами из Литвы и Италии.

Дистанцию в 50 метров брассом доцент вуза Елена Мехтелева одолела за 36,96 секунды, сто метров дались за 1 минуту 22 секунды.

— Довольна занятым местом, но результатами не очень. Но это не повод огорчаться, а только стимул к тому, чтобы готовиться к дальнейшим стартам, — говорит она.

В соревнованиях участвовали свыше 150 спортсменов из разных стран.