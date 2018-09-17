Прогноз на матч Вест Бромвич — Бристоль Сити: от кого ждать голов

Еврокубковая неделя не помешает проведению тура в Чемпионшипе. В главном матче восьмого игрового дня сойдутся команды из верхней части турнирной таблицы — восьмой «Вест Бромвич» и третий «Бристоль Сити».

Вест Бромвич

Сезон в Чемпионшипе очень длинный, а потому сложно оценивать перспективы той или иной команды после семи туров. Только вылетевший из элиты «Вест Бромвич» имеет 11 очков в своём активе и занимает восьмую строчку, отставая от лидера всего лишь на четыре зачётных балла. Во вторник «дрозды» примут «Бристоль Сити» и постараются улучшить своё положение.

Бристоль Сити

"Бристоль Сити" никогда не играл в Премьер-лиге. Лучший результат команды — четвёртое место в Чемпионшипе сезона 2007/08 и поражение от «Халл Сити» в финале плей-офф. Новый сезон «зарянки» начали отлично. В семи турах они набрали 14 очков и расположились среди группы лидеров, отставая от первого «Лидса» всего на один пункт.

Статистика личных встреч

"Вест Бромвич" — «Бристоль Сити»: +19=15-13. Разница мячей: 69-51.

"Вест Бромвич" имеет преимущество в личных встречах с «Бристоль Сити».

Интересные факты

— В 6 из 8 последних матчах между «Вест Бромвичем» и «Бристоль Сити» проходила ставка «Тотал больше 2,5».

— «Вест Бромвич» выиграл 4 последних домашних матча во всех турнирах.

— «Бристоль Сити» выиграл 2 последних гостевых матча Чемпионшипа, ни разу не пропустив (1:0, 3:0).

— «Бристоль Сити» в 4 последних турах чемпионата лишь побеждал с общим счётом 9:1.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

Обе команды находятся в хорошей форме, а потому зрители должны стать свидетелями интересного матча. Как нам кажется, и «Вест Бромвич», и «Бристоль Сити» смогут забить во вторник. Наша ставка: «Обе забьют» с коэффициентом 1.83.