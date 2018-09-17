«Старт» разгромил «Родину» в Кубке России по хоккею с мячом

В Кубке России по хоккею с мячом состоялись очередные матчи первого этапа. В группе «Запад» «Старт» из Нижнего Новгорода разгромил «Родину», представляющую Киров, со счётом 7:0. «Строитель» из Сыктывкара был сильнее «Динамо-Казань» (2:6).

Кубок России стартовал накануне, 16 сентября. «Водник» в первом матче турнира одержал победу над «Волгой» 7:3.

Напомним, что «Родина» была допущена к участию в соревнованиях в последний момент. Серьёзные проблемы испытывала и ульяновская «Волга». Оба клуба испытывали серьёзные финансовые трудности и не смогли предоставить гарантии от властей регионов.

Кубок России, 1 этап «Группа Запад»

«Динамо-Казань» (Казань) — «Строитель» (Сыктывкар) — 2:6 «Старт» (Нижний Новгород) — «Родина» (Киров) — 7:0