Ещё
Госдума может рассмотреть вопрос о создании объединенной комиссии 20 сентября
Далее:
Читайте также:
Ещё

Госдума может рассмотреть вопрос о создании объединенной комиссии 20 сентября 

Агентство «Москва» + ещё 1 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Комитет Госдумы по контролю и регламенту планирует вынести вопрос о создании новой объединенной комиссии, которая будет создана на основе двух других — по вопросам депутатской этики и по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, — в четверг, 20 сентября 2018 г. Об этом журналистам сообщила председатель комитета Ольга Савастьянова («Единая Россия»).
«Комитет по контролю и регламенту планирует 20 сентября вынести этот вопрос на рассмотрение Государственной думы, где наряду с изменением в регламент, утверждением положения, состава данной комиссии будут также решены вопросы о руководящем составе данной комиссии», — заявила О. Савастьянова.
При этом она отметила, что Совет Госдумы дал поручение всем фракциям представить в комитет предложения по составу новой структуры.
«Совет Госдумы принял следующее решение: поддержали необходимость внесения изменений в регламент, одобрили проект положения данной комиссии, и Советом Государственной думы дано поручение всем фракциям представить в комитет по контролю и регламенту свои предложения по составу данной комиссии», — подытожила О. Савастьянова.
Ранее сообщалось, что в Госдуме будут расформированы две комиссии, на базе которых создадут одну, в полномочия которой также войдут вопросы о депутатских мандатах. Предполагается, что в состав новой комиссии войдет 21 человек.
По словам руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова, на должность главы комиссии фракция решила предложить кандидатуру Отари Аршбы.
Агентство «Москва»: последние новости
Около 20 тыс. человек приняли участие в Осеннем велопараде в столице Более 15 тыс. человек стали участниками «Кросса нации-2018» в Москве Мосгоризбирком 13 сентября зарегистрирует избранного на пост мэра Москвы С.Собянина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа18
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Загитова ответила Медведевой72
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке26
Тутберидзе сделала громкое заявление45
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение