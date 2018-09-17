Госдума может рассмотреть вопрос о создании объединенной комиссии 20 сентября

Комитет Госдумы по контролю и регламенту планирует вынести вопрос о создании новой объединенной комиссии, которая будет создана на основе двух других — по вопросам депутатской этики и по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, — в четверг, 20 сентября 2018 г. Об этом журналистам сообщила председатель комитета Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

«Комитет по контролю и регламенту планирует 20 сентября вынести этот вопрос на рассмотрение Государственной думы, где наряду с изменением в регламент, утверждением положения, состава данной комиссии будут также решены вопросы о руководящем составе данной комиссии», — заявила О. Савастьянова.

При этом она отметила, что Совет Госдумы дал поручение всем фракциям представить в комитет предложения по составу новой структуры.

«Совет Госдумы принял следующее решение: поддержали необходимость внесения изменений в регламент, одобрили проект положения данной комиссии, и Советом Государственной думы дано поручение всем фракциям представить в комитет по контролю и регламенту свои предложения по составу данной комиссии», — подытожила О. Савастьянова.

Ранее сообщалось, что в Госдуме будут расформированы две комиссии, на базе которых создадут одну, в полномочия которой также войдут вопросы о депутатских мандатах. Предполагается, что в состав новой комиссии войдет 21 человек.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова, на должность главы комиссии фракция решила предложить кандидатуру Отари Аршбы.