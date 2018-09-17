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В Госдуме одобрили создание новой комиссии по этике и контролю за доходами
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В Госдуме одобрили создание новой комиссии по этике и контролю за доходами 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Совет Госдумы одобрил решение комитета по регламенту создать новую комиссию по этике и контролю за доходами
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