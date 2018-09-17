Спортсмены из Калининграда готовятся к всероссийским соревнованиям по настольному теннису

В турнире, который пройдет через месяц в Чебоксарах примут участие 24 лучших игрока до 12 лет. Янтарный край на этих стартах будет представлять Илья Полевой.

Сеанс одновременной игры против десятка соперников для Ильи Полевого спортивные будни. Еще один обязательный элемент подготовки к всероссийским стартам спарринги с более старшими игроками, причем из них пинг-понговый вундеркинд, как правило, выходит победителем.

Илья Полевой, клуб настольного тенниса «Контра»:

— Готовлюсь, тренируюсь, стараюсь. Турнир будет сложный с сильными ребятами.

Ребята сильнее, больше занимаются, старше меня, лучше меня играют, больше опыт, я стараюсь, тренируюсь, каждый год приезжаю.

Ольга Тесля, наставник теннисиста, прививает своим подопечным атакующий стиль игры, именно в такой манере сейчас выступают ведущие спортсмены. Считается, что на современном этапе развития настольного тенниса, шансы на победу у того, кто атакует заметно выше.

Ольга Тесля, тренер по настольному теннису:

— Агрессивная игра, нападающий, игра из трёх очков, чтобы сразу выиграть на третьем очке очко, то есть не долгий розыгрыш идет, защита, там, подрезка, подача, прием и атака, такая игра у него.

За стараниями опытных партнеров наблюдает один из самых младших игроков клуба «Контра» — Полина Копылова. В свои 7 лет она с ракеткой играет больше, чем с куклами.

Полина Копылова, клуб настольного тенниса «Контра»:

— Часто я прихожу домой, стою перед зеркалом, у меня тоже есть две ракетки, и играю в теннис дома, я прихожу в зал беру ракетку из своей комнаты, беру мячик и стучу по стенам.

Такие нехитрые упражнения помогли девочки войти в пятерку самых талантливых теннисисток России. Причем играет она с соперницами на год старше.

Павел Будников, Андрей Адамов